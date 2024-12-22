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Видео Украинские дроны ударили по нефтяному терминалу в Орловской области

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Украинские дроны ударили по нефтяному терминалу в Орловской области
Украинские дроны ударили по нефтяному терминалу в Орловской области Фото: Nexta/Twitter

Украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал в Орловской области в ночь на воскресенье, 22 декабря, сообщает Русская служба Би-би-си и другие СМИ.

После атаки на терминале начался пожар.

Это уже вторая атака на этот объект за неделю.

14 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массированной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар на нефтяном терминале. Нефтяной терминал обслуживает нефтепровод "Дружба".

Ночью в воскресенье Украина выпустила по России десятки беспилотников.

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