Украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал в Орловской области в ночь на воскресенье, 22 декабря, сообщает Русская служба Би-би-си и другие СМИ.
Видео ⟩ Украинские дроны ударили по нефтяному терминалу в Орловской области
После атаки на терминале начался пожар.
Это уже вторая атака на этот объект за неделю.
14 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массированной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар на нефтяном терминале. Нефтяной терминал обслуживает нефтепровод "Дружба".
Ночью в воскресенье Украина выпустила по России десятки беспилотников.
Russian Telegram channels report explosions in the oil depot area in Orel, Russia, after a reported drone attack. pic.twitter.com/9OgVWjQZqB— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 21, 2024
An oil depot in Russia's Orel region was attacked by UAVs pic.twitter.com/8fCW9OqsSP— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2024
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