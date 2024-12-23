Украинцы о 2025-м: надежда на мир, но не любой ценой

По мнению политолога Владимира Фесенко, с приходом Трампа в Белый дом ситуация для Украины существенно меняется. Если предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом указывала, что решение о времени начала переговоров должен принимать Киев, республиканец решительно настроен на завершение боевых действий, поэтому переговоры неизбежны. Однако, по мнению политолога, четкой стратегии, как достичь устойчивого мира, у Трампа нет.

"Он Джокер, который может изменить ход политического процесса и в одну, и в другую сторону. Он является вызовом, в определенной степени, и для нас, и для Европы, но и для Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.) также. Поэтому актуальная задача - найти ключик к Трампу, чтобы выйти на переговоры с позиции силы", - говорит Фесенко в разговоре с DW.

Доверие к Трампу среди украинцев - самое высокое в Европе

Несмотря на непредсказуемость и противоречивые месседжи избранного президента США относительно будущего развития событий в Украине, самый высокий уровень доверия в Европе, как свидетельствует исследование Info Sapiens, он имеет именно среди украинцев (почти 45 процентов респондентов). В центре "Новая Европа" такой показатель доверия связывают с ожиданиями от Трампа более четкой и решительной политики в отношении Украины и надеждами на восстановление мира.

"Я надеюсь, он закончит все быстро и в нашу пользу. Хочется так думать, а как там будет - посмотрим", - говорит в разговоре с DW киевлянка Вероника. По мнению пенсионера Алексея, несмотря на непредсказуемость новоизбранного президента США, Украина "сможет работать с ним". "Если Россия не будет идти ни на какие договоренности, то ему ничего не останется, как помогать Украине", - считает он.

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