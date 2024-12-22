Умерла легендарный режиссер латвийских анимационных фильмов Розе Стиебра

Информация о прощании будет предоставлена позже.

Розе Стиебра родилась 17 марта 1942 года.

Окончила факультет актеров кукольного театра Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (1964). С 1969 года она начала создавать анимационные фильмы.

С 1969 по 1991 год Стиебра была режиссером группы анимационных фильмов творческого объединения "Телефильм-Рига" при Латвийском телевидении.

С 1991 года - режиссер студии анимационных фильмов Dauka, а в 2001 году стала ее президентом.

В 2010 году студия Dauka прекратила свою творческую деятельность из-за отсутствия финансирования.

Шестикратный лауреат кинопремии Lielais Kristaps в категории Лучший мультипликационный фильм.

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