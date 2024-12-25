ФОТО и ВИДЕО В Казахстане разбился пассажирский самолет

Согласно предварительным данным, самолет следовал из столицы Азербайджана Баку в столицу Чечни Грозный. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

По информации азербайджанского новостного агентства APA, пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем и направился в Казахстан для выполнения аварийной посадки. Азербайджанские СМИ сообщают, что причиной аварии стало столкновение самолета со стаей птиц.

Самолет потерпел крушение в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Согласно данным портала Flightradar24, перед аварией самолет совершал круговые маневры вокруг аэропорта.

Момент крушения был запечатлен на видео.

Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan. pic.twitter.com/EnicqHcTGM — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердило предварительные сведения о катастрофе, сообщив, что на месте аварии начался пожар. По имеющимся данным, есть выжившие.

Представители аэропорта Грозного рассказали кремлевскому информационному агентству "РИА Новости" (пропагандистский ресурс Кремля), что самолет был перенаправлен из Баку сначала в дагестанский город Махачкала, а затем в Актау из-за густого тумана в Грозном.

Галерея: В Казахстане разбился пассажирский самолет из Азербайджана

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!