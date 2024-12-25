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ФОТО и ВИДЕО В Казахстане разбился пассажирский самолет

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Обновлено 25 декабря 2024, 10:53
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Самолет Azerbaijan Airlines перед падением
Самолет Azerbaijan Airlines перед падением Фото: Ekrānuzņēmums no video/@blogclub_org/"X"

25 декабря в западном городе Казахстана Актау потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает российское независимое оппозиционное издание "Медуза".

Согласно предварительным данным, самолет следовал из столицы Азербайджана Баку в столицу Чечни Грозный. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

По информации азербайджанского новостного агентства APA, пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем и направился в Казахстан для выполнения аварийной посадки. Азербайджанские СМИ сообщают, что причиной аварии стало столкновение самолета со стаей птиц.

Самолет потерпел крушение в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Согласно данным портала Flightradar24, перед аварией самолет совершал круговые маневры вокруг аэропорта.

Момент крушения был запечатлен на видео.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердило предварительные сведения о катастрофе, сообщив, что на месте аварии начался пожар. По имеющимся данным, есть выжившие.

Представители аэропорта Грозного рассказали кремлевскому информационному агентству "РИА Новости" (пропагандистский ресурс Кремля), что самолет был перенаправлен из Баку сначала в дагестанский город Махачкала, а затем в Актау из-за густого тумана в Грозном.

Галерея: В Казахстане разбился пассажирский самолет из Азербайджана

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