Новые электропоезда оснастят велодержателями к лету 2025 года

Он отметил, что установка и сертификация первого электропоезда с велодержателями запланированы на январь. После этого велодержатели будут постепенно устанавливаться и в других электропоездах.

Каждый электропоезд будет оснащен 12 велодержателями. Пассажирам будет предложено размещать велосипеды вертикально с использованием специальных крюков (до двух велосипедов) или горизонтально с помощью креплений (до четырех велосипедов). Также можно будет размещать до четырех велосипедов вертикально с использованием установленных крюков.

PV ранее сообщила, что общая стоимость проекта по внедрению велодержателей составит 888 600 евро.

Ранее сообщалось, что в новых электропоездах изначально не были предусмотрены места для велосипедов.

В середине декабря 2023 года PV начала пассажирские перевозки на электропоездах производства чешской компании Škoda Vagonka. До этого поезда проходили длительные испытания на инфраструктуре железных дорог Латвии. Однако в декабре прошлого года и январе текущего года новые поезда регулярно сталкивались с различными техническими неисправностями.

Первые два вагона новых электропоездов производства Škoda Vagonka были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов общей длиной 109 метров. Поезда рассчитаны на 436 сидячих мест и 454 стоячих места. В них предусмотрена одноуровневая посадка с поднятых пассажирских платформ.

Общая стоимость проекта составляет 257,889 миллиона евро.

Компания PV была создана в 2001 году путем выделения внутренних пассажирских перевозок из функций VAS Latvijas dzelzceļš (LDz). Изначально PV была дочерней компанией LDz, но в октябре 2008 года стала государственным предприятием.

Галерея: Новые электропоезда ViVi в Латвии:

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