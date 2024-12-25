В 2025 году в порт Риги зайдет 81 круизный лайнер

Он подчеркнул, что предстоящий круизный сезон в Рижском порту обещает быть активным и демонстрировать тенденцию к росту. "Кроме того, запланированы заходы судов с большей вместимостью, что позволяет прогнозировать прием до 100 тысяч круизных пассажиров", - отметил Штейн.

Также он подчеркнул успешность завершившегося круизного сезона, в рамках которого порт Риги принял 66 круизных судов - на четыре больше, чем в прошлом году.

"Мы достигли рекордного показателя с пятью заходами зимних круизных лайнеров в декабре. Это результат успешной работы по привлечению круизных операторов в Ригу даже в зимний период, который обычно считается несезонным для круизного туризма в регионе Балтийского моря", - добавил Штейн.

Круизный сезон следующего года запланирован с февраля по декабрь.

В 2024 году за 11 месяцев в порту Риги было обслужено 78 599 круизных пассажиров, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее агентство LETA сообщало, что в 2023 году порт Риги принял 81 681 круизного пассажира, что на 7,9% больше, чем в предыдущем сезоне. Большинство туристов прибыли из Германии, США и Великобритании.

Рижский порт остается крупнейшим портом Латвии по объему перевалки грузов.

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