Объявлена дата прощания с Янисом Тиммой

Тело баскетболиста было доставлено в Ригу в среду. Прощание состоится 27 декабря с 15:00 в Большом зале прощания Рижского крематория по адресу: улица Вароню 3a, Рига. Об этом Райтис Тимма написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Во вторник на прошлой неделе, 17 декабря, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным нескольких СМИ, Тимма покончил жизнь самоубийством.

Янис Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы: Доверительный телефон кризисного и консультационного центра "Skalbes": 67222922 27722292 116123 Доверительный телефон для детей и подростков VBTAI: 116111 Также доступен чат для общения. Служба неотложной медицинской помощи: Телефон: 113 Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.

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