Прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, скончавшимся на прошлой неделе, состоится в пятницу, 27 декабря, в Риге. Об этом сообщил отец спортсмена Райтис Тимма.
Объявлена дата прощания с Янисом Тиммой
Тело баскетболиста было доставлено в Ригу в среду. Прощание состоится 27 декабря с 15:00 в Большом зале прощания Рижского крематория по адресу: улица Вароню 3a, Рига. Об этом Райтис Тимма написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Во вторник на прошлой неделе, 17 декабря, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным нескольких СМИ, Тимма покончил жизнь самоубийством.
Янис Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде
Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы:
Доверительный телефон кризисного и консультационного центра "Skalbes":
67222922
27722292
116123
Доверительный телефон для детей и подростков VBTAI:
116111
Также доступен чат для общения.
Служба неотложной медицинской помощи:
Телефон: 113
Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.
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