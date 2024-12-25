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Объявлена дата прощания с Янисом Тиммой

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Янис Тимма.
Янис Тимма. Фото: Zane Bitere/LETA

Прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, скончавшимся на прошлой неделе, состоится в пятницу, 27 декабря, в Риге. Об этом сообщил отец спортсмена Райтис Тимма.

Тело баскетболиста было доставлено в Ригу в среду. Прощание состоится 27 декабря с 15:00 в Большом зале прощания Рижского крематория по адресу: улица Вароню 3a, Рига. Об этом Райтис Тимма написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Во вторник на прошлой неделе, 17 декабря, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным нескольких СМИ, Тимма покончил жизнь самоубийством.

Янис Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде

Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы:

Доверительный телефон кризисного и консультационного центра "Skalbes":

67222922

27722292

116123

Доверительный телефон для детей и подростков VBTAI:

116111

Также доступен чат для общения.

Служба неотложной медицинской помощи:

Телефон: 113

Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.

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