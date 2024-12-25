Глава LMT: Рынок телекоммуникаций Латвии близок к насыщению

Работая над развитием инфраструктуры сети 5G, LMT создала несколько частных 5G сетей, которые помогают предприятиям оптимизировать производственные процессы и улучшать безопасность данных. Эти решения особенно востребованы в промышленном секторе.

В 2024 году LMT продолжила разработку персонализированных решений интернета вещей (IoT) для компаний, включая смарт-решения для сельского хозяйства и логистики.

Бинде подчеркнул, что эти технологии позволяют эффективно управлять ресурсами, используя датчики и аналитику данных, которые в реальном времени предоставляют информацию об использовании ресурсов, климатических условиях и других важных факторах.

Одним из ключевых сегментов новых продуктов в 2024 году стали решения на основе машинного зрения для умных городов, которые помогают управлять городской инфраструктурой, транспортными потоками и энергопотреблением.

Созданное LMT решение для интеллектуального управления движением используется в австрийском городе Грац, столице Литвы Вильнюсе, а также в нескольких латвийских городах - Риге, Юрмале, Даугавпилсе и Лиепае.

Концерн LMT в прошлом году достиг оборота в 310,269 млн евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Прибыль концерна выросла на 0,6%, составив 32,069 млн евро. Оборот материнской компании LMT в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году. Прибыль компании увеличилась на 20,6%, составив 34,864 млн евро.

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