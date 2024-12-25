Рынок телекоммуникаций Латвии близок к насыщению, заявил агентству LETA президент SIA "atvijas Mobilais Telefons"(LMT) Юрис Бинде.
Глава LMT: Рынок телекоммуникаций Латвии близок к насыщению
По его словам, ресурсы сейчас ограничены, а рост за счtт повышения тарифов - неустойчивый путь. Поэтому, по мнению LMT, единственной возможностью для развития и роста является трансформация бизнеса от Telcom к Techcom - переход от предоставления телекоммуникационных услуг к технологической компании, предлагающей решения с высокой добавленной стоимостью.
Бинде отметил, что 2024 год стал для отрасли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в Латвии временем значительных изменений и вызовов, которые одновременно открыли новые возможности.
"Широкий взгляд на развитие технологий и инноваций открывает новые горизонты, особенно в области экспорта и индустриальной трансформации", - подчеркнул Бинде.
Он выделил коммерциализацию сети 5G и внедрение инновационных решений на ее основе, таких как системы датчиков, защищенные частные сети и искусственный интеллект, как самые очевидные возможности для создания новых бизнесов.
За прошедший год LMT разработала несколько технологических решений, включая инновационные дроновые системы, которые применяются в различных секторах, таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство и обеспечение безопасности.
"Наши беспилотные летательные аппараты используются для инспекций инфраструктуры и оценки чрезвычайных ситуаций, что значительно снижает затраты и повышает оперативную эффективность", - отметил Бинде.
Работая над развитием инфраструктуры сети 5G, LMT создала несколько частных 5G сетей, которые помогают предприятиям оптимизировать производственные процессы и улучшать безопасность данных. Эти решения особенно востребованы в промышленном секторе.
В 2024 году LMT продолжила разработку персонализированных решений интернета вещей (IoT) для компаний, включая смарт-решения для сельского хозяйства и логистики.
Бинде подчеркнул, что эти технологии позволяют эффективно управлять ресурсами, используя датчики и аналитику данных, которые в реальном времени предоставляют информацию об использовании ресурсов, климатических условиях и других важных факторах.
Одним из ключевых сегментов новых продуктов в 2024 году стали решения на основе машинного зрения для умных городов, которые помогают управлять городской инфраструктурой, транспортными потоками и энергопотреблением.
Созданное LMT решение для интеллектуального управления движением используется в австрийском городе Грац, столице Литвы Вильнюсе, а также в нескольких латвийских городах - Риге, Юрмале, Даугавпилсе и Лиепае.
Концерн LMT в прошлом году достиг оборота в 310,269 млн евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Прибыль концерна выросла на 0,6%, составив 32,069 млн евро. Оборот материнской компании LMT в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году. Прибыль компании увеличилась на 20,6%, составив 34,864 млн евро.
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