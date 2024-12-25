В Швейцарии погибла олимпийская сноубордистка София Хедигер

София Хедигер, которой было всего 26 лет, участвовала в индивидуальных соревнованиях по сноуборд-кроссу и в состязаниях смешанных пар на Олимпиаде в Пекине.

В предыдущем сезоне спортсменка впервые поднялась на подиум этапа Кубка мира, завоевав второе место в соревнованиях в Санкт-Морице в январе.

В 2023 году Хедигер одержала победу в соревнованиях по сноуборд-кроссу на Зимней универсиаде.

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