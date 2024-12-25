В начале недели на швейцарском горнолыжном курорте Ароза в результате схода лавины погибла участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине по сноуборд-кроссу София Хедигер, сообщила Федерация лыжного спорта Швейцарии.
В Швейцарии погибла олимпийская сноубордистка София Хедигер
София Хедигер, которой было всего 26 лет, участвовала в индивидуальных соревнованиях по сноуборд-кроссу и в состязаниях смешанных пар на Олимпиаде в Пекине.
В предыдущем сезоне спортсменка впервые поднялась на подиум этапа Кубка мира, завоевав второе место в соревнованиях в Санкт-Морице в январе.
В 2023 году Хедигер одержала победу в соревнованиях по сноуборд-кроссу на Зимней универсиаде.
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