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В сборной Латвии U-20 на чемпионате мира - четыре игрока 2008 года рождения

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Латвийская хоккейная сборная U-20
Латвийская хоккейная сборная U-20 Фото: Edijs Pālens/LETA

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 примет участие в молодежном чемпионате мира с четырьмя игроками 2008 года рождения, сообщила в среду Латвийская хоккейная федерация (LHF).

Самыми молодыми участниками команды станут нападающие Оливер Мурниекс, Рудольф Берзкалнс, Мартиньш Клауканс и Роберт Наудиньш.

В Канаде, где проходит турнир, латвийская сборная провела две товарищеские игры, уступив сверстникам из Чехии и Швейцарии с одинаковым счетом 1:5. Перед турниром команда провела в Канаде 10-дневный тренировочный сбор.

Состав сборной Латвии включает трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Согласно правилам турнира, травмированного игрока, который не может продолжать участие, можно заменить, заявив другого хоккеиста.

В рамках чемпионата мира Латвия сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, США и Германией. Во второй группе выступят Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан.

Все игры латвийской сборной можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале TV6.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а сборные, занявшие пятое место, сыграют матч за право остаться в элитной группе.

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