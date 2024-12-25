Королевская семья посетила рождественскую церковную службу

Эта рождественская служба является давней традицией королевской семьи, когда все близкие собираются вместе на праздники. Во время традиционной рождественской прогулки к церкви Святой Марии Магдалины на территории поместья Сандрингем у жителей есть возможность увидеть представителей королевской семьи и даже поговорить с ними, когда они проходят мимо. Особую радость, конечно же, вызвала принцесса Уэльская Кэтрин, для которой, из-за болезни, этот год был особенно тяжелым и мрачным.