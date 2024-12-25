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Королевская семья посетила рождественскую церковную службу

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Королевская семья посетила рождественскую церковную службу
Королевская семья посетила рождественскую церковную службу Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Эта рождественская служба является давней традицией королевской семьи, когда все близкие собираются вместе на праздники. Во время традиционной рождественской прогулки к церкви Святой Марии Магдалины на территории поместья Сандрингем у жителей есть возможность увидеть представителей королевской семьи и даже поговорить с ними, когда они проходят мимо. Особую радость, конечно же, вызвала принцесса Уэльская Кэтрин, для которой, из-за болезни, этот год был особенно тяжелым и мрачным.

В среду, 25 декабря, к принцессе Уэльской (42 года) присоединились ее муж принц Уильям и дети – принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (9 лет) и принц Луи (6 лет), а также другие члены королевской семьи.

Фото статьи
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото статьи
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото статьи
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Это рождественское богослужение было своего рода символическим завершением "самого тяжелого" года. Как известно, большую часть 2024 года принцесса Уэльская восстанавливала силы и не участвовала в публичных мероприятиях. После официального объявления об окончании химиотерапии принцесса вернулась к исполнению своих королевских обязанностей.

Фото статьи
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото статьи
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото статьи
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

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