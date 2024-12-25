Фото, Видео Роналду с семьей празднуют Рождество недалеко от Латвии

О визите семьи Роналду в Финляндию впервые свидетельствует пост Родригес в Instagram от 23 декабря, когда семья посетила Санта-Клауса в Лапландии. В канун Рождества сам футболист опубликовал фотографию где видно, как он катается на снегоходе.

"Смотрите, где я! Здесь очень холодно, -2 градуса. Вода ледяная, но я нырну... Да, отлично!" - Роналду говорит в видео.

Первое Рождество семья Рональду встретила традиционно - за обеденным столом.

С января 2023 года Роналду выступает за саудовский клуб Al Nassr. В 83 играх он забил 74 гола и сделал 18 передач, а в прошлом году вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов Азии.

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