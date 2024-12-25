Ср, 25.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Фото, Видео Роналду с семьей празднуют Рождество недалеко от Латвии

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: @cristiano/"Instagram"

Легенда португальского футбола Криштиану Роналду и его семья решили в этом году отпраздновать Рождество в Финляндии, о чем свидетельствуют посты в социальной сети Instagram, сделанные им и его женой Джорджиной Родригес.

О визите семьи Роналду в Финляндию впервые свидетельствует пост Родригес в Instagram от 23 декабря, когда семья посетила Санта-Клауса в Лапландии. В канун Рождества сам футболист опубликовал фотографию где видно, как он катается на снегоходе.

"Смотрите, где я! Здесь очень холодно, -2 градуса. Вода ледяная, но я нырну... Да, отлично!" - Роналду говорит в видео.

Первое Рождество семья Рональду встретила традиционно - за обеденным столом.

С января 2023 года Роналду выступает за саудовский клуб Al Nassr. В 83 играх он забил 74 гола и сделал 18 передач, а в прошлом году вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов Азии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх