Фото, Видео Опубликовано видео, снятое в салоне самолета сразу после катастрофы

Видео записал Субхонкул Рахимов, один из пассажиров самолета, который летел из Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в ​​Баку. По данным Telegram-каналов Mash и Baza, Рахимов выжил в катастрофе - он находился в хвостовой части самолета, которая отделилась от остального самолета после удара о землю. По словам Рахимов, сидевшие вокруг него люди также выжили.

На видео слышны стоны и мольбы людей о помощи, видны кровь, кислородные маски и разбитая часть фюзеляжа самолета.

Видео: В Казахстане разбился пассажирский самолет из Азербайджана

Telegram-канал 112 опубликовал видео из салона самолета, которое Рахимов записал перед катастрофой. На этом видео видно, что в салоне самолета выпали кислородные маски, люди волнуются и читают молитвы.

Существует также публично распространенное видео странных отметин на хвосте самолета, разбившегося в Казахстане.

Птицы которые врезались в самолет ?

В пабликах расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета. pic.twitter.com/vtWxo0s0s9 — НЕзаПУтайся (@Stepan_artmirov) December 25, 2024

Уже сообщалось, что 25 декабря городе Актау на западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Галерея: В Казахстане разбился пассажирский самолет из Азербайджана

По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 69 человек.

В результате крушения погибли 38 человек, сообщают информационные агентства со ссылкой на вице-премьера Казахстана.

Состояние 29 выживших тяжелое и средней тяжести, сообщил вице-премьер Казахстана.

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