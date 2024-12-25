Ср, 25.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет

Фото, Видео Опубликовано видео, снятое в салоне самолета сразу после катастрофы

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Российские Telegram-каналы опубликовали видео из салона самолета, снятое сразу после его крушения вблизи казахстанского города Актау.

Видео записал Субхонкул Рахимов, один из пассажиров самолета, который летел из Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в ​​Баку. По данным Telegram-каналов Mash и Baza, Рахимов выжил в катастрофе - он находился в хвостовой части самолета, которая отделилась от остального самолета после удара о землю. По словам Рахимов, сидевшие вокруг него люди также выжили.

На видео слышны стоны и мольбы людей о помощи, видны кровь, кислородные маски и разбитая часть фюзеляжа самолета.

Видео: В Казахстане разбился пассажирский самолет из Азербайджана

Telegram-канал 112 опубликовал видео из салона самолета, которое Рахимов записал перед катастрофой. На этом видео видно, что в салоне самолета выпали кислородные маски, люди волнуются и читают молитвы.

Существует также публично распространенное видео странных отметин на хвосте самолета, разбившегося в Казахстане.

Уже сообщалось, что 25 декабря городе Актау на западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Галерея: В Казахстане разбился пассажирский самолет из Азербайджана

По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 69 человек.

В результате крушения погибли 38 человек, сообщают информационные агентства со ссылкой на вице-премьера Казахстана.

Состояние 29 выживших тяжелое и средней тяжести, сообщил вице-премьер Казахстана.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти