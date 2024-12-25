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Седокова рассказала, что участвовала в организации прощания с Янисом Тиммой

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Анна Седокова
Анна Седокова Фото: instagram.com

В среду, 25 декабря, певица Анна Седокова опубликовала в своем профиле в Instagram текст, в котором оплакивает смерть своего бывшего супруга Яниса Тиммы, обвиняет СМИ в использовании этой трагедии в корыстных целях и утверждает, что вместе с родственниками Яниса и "при поддержке стран" пытается достойно организовать прощение с ним всех близких и друзей.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше.

Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ: проверьте источники, у которых берете комментарии. Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и выражают соболезнования маме, а не раздают интервью.

Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей.

Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя.

Главное - помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно - на земле и на небе", - написала Анна Седокова в Instagram.

Фото статьи
Фото: instagram.com

Ранее сообщалось, что тело баскетболиста было доставлено в Ригу в среду. Прощание состоится 27 декабря с 15:00 в Большом зале прощания Рижского крематория по адресу: улица Вароню, 3a, Рига. Об этом Райтис Тимма, отец Яниса, написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Во вторник на прошлой неделе, 17 декабря, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным нескольких СМИ, Тимма покончил жизнь самоубийством.

Янис Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде

Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы:

Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:

67222922

27722292

116123

Телефон доверия для детей и подростков VBTAI:

116111

Также доступен чат для общения.

Служба неотложной медицинской помощи:

113

Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.

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