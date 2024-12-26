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В ресторане 32. augusts в Марупе произошел пожар

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Пожарная машина VUGD
Пожарная машина VUGD Фото: Zane Bitere/LETA

В ресторане 32. augusts в Марупе на ул. Селю, 12, произошел пожар, свидетельствует информация в соцсетях.

Представители ресторана благодарят людей за отзывчивость и помощь.

"У нас произошел пожар! Это, конечно, очень печально... но ничего не заканчивается! Все будет в порядке - построим замок заново. Спасибо всем хорошим людям за поддержку! Это для нас большая поддержка", - говорится в сообщении ресторана.

TVNET обратился в Пожарно-спасательную службу с просьбой предоставить более подробную информацию о произошедшем, но служба пока комментарий не дала.

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