В ресторане 32. augusts в Марупе на ул. Селю, 12, произошел пожар, свидетельствует информация в соцсетях.
В ресторане 32. augusts в Марупе произошел пожар
Представители ресторана благодарят людей за отзывчивость и помощь.
"У нас произошел пожар! Это, конечно, очень печально... но ничего не заканчивается! Все будет в порядке - построим замок заново. Спасибо всем хорошим людям за поддержку! Это для нас большая поддержка", - говорится в сообщении ресторана.
TVNET обратился в Пожарно-спасательную службу с просьбой предоставить более подробную информацию о произошедшем, но служба пока комментарий не дала.
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