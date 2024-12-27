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В свой день рождения умер латвийский армрестлер Валтс Ценсонис

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Фото статьи
Фото: Latvijas Armvrestlinga federācija/Facebook

В свой день рождения, 24 декабря, скончался латвийский армрестлер Валтс Ценсонис, сообщила Латвийская федерация армрестлинга.

Как пишут латвийские сми, спортсмену было всего 26 лет.

22 декабря Валтс стал победителем Рождественского кубка 2024 года, заняв 1-е место и правой, и левой рукой в ​​весовой категории до 85 кг. Однако никто не мог знать, что это будет последнее соревнование Валта. 24 декабря, в свой день рождения, Валтс неожиданно скончался.

"Каждый латвийский армрестлер знал Валта — он выступал во всех возможных категориях и участвовал в рекордном количестве схваток на каждом турнире. Он был быстрым, взрывным, и мы все видели, что очень скоро он сможет состязаться с мировыми звездами. Он был настоящим талантом", — пишет в социальных сетях Латвийская федерация армрестлинга. И выражает соболезнование близким спортсмена.

Обстоятельства смерти не уточняются. 

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