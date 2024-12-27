Как пишут латвийские сми, спортсмену было всего 26 лет.



22 декабря Валтс стал победителем Рождественского кубка 2024 года, заняв 1-е место и правой, и левой рукой в ​​весовой категории до 85 кг. Однако никто не мог знать, что это будет последнее соревнование Валта. 24 декабря, в свой день рождения, Валтс неожиданно скончался.

"Каждый латвийский армрестлер знал Валта — он выступал во всех возможных категориях и участвовал в рекордном количестве схваток на каждом турнире. Он был быстрым, взрывным, и мы все видели, что очень скоро он сможет состязаться с мировыми звездами. Он был настоящим талантом", — пишет в социальных сетях Латвийская федерация армрестлинга. И выражает соболезнование близким спортсмена.



Обстоятельства смерти не уточняются.

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