Президент ФРГ Штайнмайер распустил бундестаг и назначил дату досрочных выборов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявил о роспуске бундестага в пятницу, 27 декабря, и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. "В такие сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", - прокомментировал федеральный президент свое решение, принятое по запросу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), который ранее не выдержал вотума доверия в бундестаге.

О своем намерении распустить парламент ФРГ Штайнмайер объявил еще 20 декабря. Тогда, по его словам, он убедился, что "больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства".

Олаф Шольц проиграл голосование о доверии в бундестаге

На голосовании о доверии федеральному правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца 16 декабря 394 депутата германского парламента высказались против. 207 членов бундестага поддержали правительство, еще 116 воздержались.