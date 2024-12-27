Azerbaijan Airlines назвала возможную причину крушения самолета в Казахстане

Сообщение авиакомпании было опубликовано вскоре после того, как глава Федерального агентства воздушного транспорта России подтвердил, что в момент попытки аварийной посадки самолета в аэропорту Грозного город подвергался атакам дронов.

По словам официального представителя, экипажу самолета предлагалось совершить посадку в других аэропортах на территории России, однако было принято решение лететь в Актау.

Как сообщает Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, поврежденный самолет запросил экстренную посадку, но ему было отказано во всех российских аэропортах. Затем экипажу указали направляться через Каспийское море в сторону Актау.

Согласно сообщениям Euronews и Reuters, крушение было вызвано действиями российской системы противовоздушной обороны. По данным Reuters, ракета была выпущена в направлении самолета в тот момент, когда в небе над Грозным активно летали дроны. Взрыв ракеты вблизи самолета повредил его фюзеляж, что привело к трагедии.

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