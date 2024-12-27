Журналисты программы TV3 Bez tabu выяснили, что в ряде магазинов Латвии продаются фигурки для гаданий (так называемые "лаимитес"), содержащие опасные для здоровья материалы.
ВИДЕО ⟩ Новогодние фигурки для гаданий могут быть опасны для здоровья
Команда Bez tabu случайным образом посетила несколько торговых точек, где продавались фигурки для новогоднего гадания. На упаковках товаров ни в одном магазине не была указана информация о составе материалов.
Часть купленных фигурок журналисты отдали на химический анализ в Рижский технический университет (РТУ). Результаты, полученные за 20 секунд, оказались тревожными: все проверенные фигурки практически полностью состоят из свинца, который представляет серьезную угрозу для здоровья человека.
Рейнис Друнка, исследователь Института материалов и технологий поверхностей РТУ, призывает заменить фигурки из свинца на те, которые изготовлены из безопасной олова. Он отметил, что использование свинца в подобных изделиях может нанести серьезный вред здоровью и особенно опасно для детей.
Видео: Сюжет Bez tabu
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