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ВИДЕО Новогодние фигурки для гаданий могут быть опасны для здоровья

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Журналисты программы TV3 Bez tabu выяснили, что в ряде магазинов Латвии продаются фигурки для гаданий (так называемые "лаимитес"), содержащие опасные для здоровья материалы.

Команда Bez tabu случайным образом посетила несколько торговых точек, где продавались фигурки для новогоднего гадания. На упаковках товаров ни в одном магазине не была указана информация о составе материалов.

Часть купленных фигурок журналисты отдали на химический анализ в Рижский технический университет (РТУ). Результаты, полученные за 20 секунд, оказались тревожными: все проверенные фигурки практически полностью состоят из свинца, который представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Рейнис Друнка, исследователь Института материалов и технологий поверхностей РТУ, призывает заменить фигурки из свинца на те, которые изготовлены из безопасной олова. Он отметил, что использование свинца в подобных изделиях может нанести серьезный вред здоровью и особенно опасно для детей.

Видео: Сюжет Bez tabu

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