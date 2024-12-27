"Латвия на первом месте" и Латгальская партия выступят одним списком в Даугавпилсе

Лидером списка будет сопредседатель LP и бывший председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, а остальных кандидатов партии объявят в марте следующего года.

Говоря о совместном старте партий на выборах, Лачплесис подчеркнул, что предлагаемые в настоящее время инструменты для развития Латгале и Даугавпилса недостаточны. "Нам нужен прорыв в привлечении инвестиций. Только объединив усилия, мы сможем добиться успеха", - отметил он.

Партии выступают за консервативные ценности и намерены способствовать экономическому росту региона, чтобы привлечь в Латгале местные и иностранные инвестиции, а также поддерживают укрепление восточной границы и борьбу с нелегальной миграцией, с которой сталкивается регион.

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