ВИДЕО Ремонт дорог угрожает безопасности жителей Зиепниеккалнса

Пассажиры, направляющиеся в сторону Елгавы, вынуждены ожидать автобус прямо на проезжей части. Остановка, расположенная между полосами движения, создает трудности как для самих пассажиров, так и для автобусов и грузовиков, которые вынуждены передвигаться по узкой дороге крайне медленно.

"Сейчас необходимо столкнуться с временными неудобствами, пока проезжая часть закрыта для движения вплоть до 6 января 2025 года. На время ремонтных работ остановка перенесена дальше, чтобы автобусы могли подъезжать без необходимости объезда. Остановка перемещена немного вперед," - поясняет представитель Рижской думы Айра Анцане.

Транспортный эксперт Оскар Ирбитис критикует новое расположение остановки, называя его небезопасным:

"Зачем создавать дополнительные риски? Это увеличивает потенциальную опасность, особенно учитывая интенсивное движение. Место расположения вынуждает пешеходов находиться в зоне с высокой скоростью движения, в новом резком повороте. Это совершенно неподходящее место для остановки."

Видео: Сюжет Bez tabu

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