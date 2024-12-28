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Фото и видео Сборная Латвии по хоккею U-20 по буллитам обыграла Канаду (1)

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Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в пятницу в Оттаве впервые на юниорском чемпионате мира обыграла Канаду.

В первом матче юниорского чемпионата мира 2025 года молодые латвийские хоккеисты одержали победу в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

В сборной Латвии лучшим был признан вратарь Линардс Фелдбергс, отразивший в этой игре 55 из 57 бросков. Он же помешал соперникам забить гол в серии буллитов. Победный бросок реализовал Эрик Матейко.

Первый гол был забит на четвертой минуте первого периода, когда после ошибки латышей в средней зоне Джет Лучанко в меньшинстве получил шайбу, выкатился перед Фелдбергсом и открыл счет в матче - 1:0. Латыши ответили спустя 20 минут - в большинстве точный бросок нанес Матейко.

За пять минут и 38 секунд до окончания основного времени Кэлам Ричи в большинстве молниеносным броском с зоны вбрасывания вернул Канаде преимущество в счете. Когда до финальной сирены оставались две минуты и 29 секунд, капитан сборной Латвии Петерис Буланс в большинстве снова восстановил равновесие в счете - 2:2.

В обоих голах ассистировал Бруно Османис.

После этого до окончания основного времени счет на табло не изменился, поэтому матч завершился серией послематчевых буллитов.

Первые семь бросков обе сборные не реализовали, как и канадцы свой восьмой. В свою очередь латыши восьмым буллитом поставили точку в матче - отличился Матейко.

За ходом матча на ледовой арене следили примерно 17 490 зрителей.

В подгруппе А для латвийских хоккеистов это был первый матч, а канадцы провели уже второй. В четверг в открывшей ЧМ игре канадская сборная U-20 со счетом 4:0 обыграла финских юниоров.

В последний раз с молодежной сборной Канады латвийские юниоры встречались на прошлом чемпионате в Швеции, где потерпели поражение со счетом 0:10.

В продолжении турнира в субботу в 22:30 латвийские хоккеисты встретятся со сборной США, 30 декабря в 22:30 сыграют со сверстниками из Германии, а в последнем поединке подгруппы 31 декабря в 21:30 выйдут на лед против сборной Финляндии.

В подгруппе B играют Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан.

Четыре лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а находящиеся на пятом месте команды проведут один матч, исход которого решит, кто из них останется в элитной группе.

Латвийскую молодежную сборную тренирует Артис Аболс.

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