Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в пятницу в Оттаве впервые на юниорском чемпионате мира обыграла Канаду.
В первом матче юниорского чемпионата мира 2025 года молодые латвийские хоккеисты одержали победу в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).
В сборной Латвии лучшим был признан вратарь Линардс Фелдбергс, отразивший в этой игре 55 из 57 бросков. Он же помешал соперникам забить гол в серии буллитов. Победный бросок реализовал Эрик Матейко.
LATVIA BEATS CANADA IN THE SHOOTOUT 😱— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2024
Eriks Mateiko scores the game winner!#WorldJuniors pic.twitter.com/oIVP2ddA89
Linards Feldbergs stopped 54 of 56 Canada shots in regulation/OT, and had a clean 8/8 slate in the shootout.— NHL News (@PuckReportNHL) December 28, 2024
Ridiculous. 🇱🇻
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Первый гол был забит на четвертой минуте первого периода, когда после ошибки латышей в средней зоне Джет Лучанко в меньшинстве получил шайбу, выкатился перед Фелдбергсом и открыл счет в матче - 1:0. Латыши ответили спустя 20 минут - в большинстве точный бросок нанес Матейко.
За пять минут и 38 секунд до окончания основного времени Кэлам Ричи в большинстве молниеносным броском с зоны вбрасывания вернул Канаде преимущество в счете. Когда до финальной сирены оставались две минуты и 29 секунд, капитан сборной Латвии Петерис Буланс в большинстве снова восстановил равновесие в счете - 2:2.
В обоих голах ассистировал Бруно Османис.
После этого до окончания основного времени счет на табло не изменился, поэтому матч завершился серией послематчевых буллитов.
Первые семь бросков обе сборные не реализовали, как и канадцы свой восьмой. В свою очередь латыши восьмым буллитом поставили точку в матче - отличился Матейко.
За ходом матча на ледовой арене следили примерно 17 490 зрителей.
Soaking it all in! ☺️#LATCAN #WorldJuniors #IIHF @WHAT A GAME! @lhf_lv pic.twitter.com/9Va2bg2JxB— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2024
В подгруппе А для латвийских хоккеистов это был первый матч, а канадцы провели уже второй. В четверг в открывшей ЧМ игре канадская сборная U-20 со счетом 4:0 обыграла финских юниоров.
В последний раз с молодежной сборной Канады латвийские юниоры встречались на прошлом чемпионате в Швеции, где потерпели поражение со счетом 0:10.
В продолжении турнира в субботу в 22:30 латвийские хоккеисты встретятся со сборной США, 30 декабря в 22:30 сыграют со сверстниками из Германии, а в последнем поединке подгруппы 31 декабря в 21:30 выйдут на лед против сборной Финляндии.
В подгруппе B играют Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан.
Четыре лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а находящиеся на пятом месте команды проведут один матч, исход которого решит, кто из них останется в элитной группе.
Латвийскую молодежную сборную тренирует Артис Аболс.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) December 28, 2024
Tā ir vēsture!!!!! Tā ir sensācija! Dievs, svētī LATVIJU 🇱🇻🇱🇻🇱🇻
Lepojamies ar puišiem un komandu!!! pic.twitter.com/G2NzNjkoyf
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