В обоих голах ассистировал Бруно Османис.

После этого до окончания основного времени счет на табло не изменился, поэтому матч завершился серией послематчевых буллитов.

Первые семь бросков обе сборные не реализовали, как и канадцы свой восьмой. В свою очередь латыши восьмым буллитом поставили точку в матче - отличился Матейко.

За ходом матча на ледовой арене следили примерно 17 490 зрителей.

В подгруппе А для латвийских хоккеистов это был первый матч, а канадцы провели уже второй. В четверг в открывшей ЧМ игре канадская сборная U-20 со счетом 4:0 обыграла финских юниоров.

В последний раз с молодежной сборной Канады латвийские юниоры встречались на прошлом чемпионате в Швеции, где потерпели поражение со счетом 0:10.

В продолжении турнира в субботу в 22:30 латвийские хоккеисты встретятся со сборной США, 30 декабря в 22:30 сыграют со сверстниками из Германии, а в последнем поединке подгруппы 31 декабря в 21:30 выйдут на лед против сборной Финляндии.

В подгруппе B играют Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан.

Четыре лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а находящиеся на пятом месте команды проведут один матч, исход которого решит, кто из них останется в элитной группе.

Латвийскую молодежную сборную тренирует Артис Аболс.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



Tā ir vēsture!!!!! Tā ir sensācija! Dievs, svētī LATVIJU 🇱🇻🇱🇻🇱🇻



Lepojamies ar puišiem un komandu!!! pic.twitter.com/G2NzNjkoyf — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) December 28, 2024

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!