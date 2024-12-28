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От должности освобождена советница министра экономики Валайниса Ильинска

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Надпись "Министерство экономики"
Надпись "Министерство экономики" Фото: Ieva Lūka/LETA

С работы уволена советница министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) по вопросам коммуникации Катрина Ильинска, сообщает агентство LETA.

Ильинска начала работу в должности советницы 9 сентября этого года.

Ильинска на платформе Х указала, что суббота - ее последний рабочий день в Министерстве экономики, так как министр уволил ее за пост в Х, в котором Ильинска указала на недостатки в принципах коммуникации в госуправлении.

В посте Ильинской упоминается и выказывание министра, что премьер-министр Эвика Силиня восприняла вышеупомянутый пост как атаку на нее и ее команду.

"Остановились все его [Валайниса] вопросы в коалиции, множится и недоверие. В этот аргумент я верю, потому что, если коалиция держится не на работе, а на ограничениях свободы слова, то, конечно, любой твит может ее раскачать", - отметила Ильинска.

В социальной сети LinkedIn Ильинска указала о себе, что работает в сфере коммуникации с 2006 года, когда она занимала должность специалиста по общественным отношениям в Admirāļu klubs. Затем она работала журналистом в новостном агентстве BNS, газете Dienas Bizness и журнале Forbes Latvija. После этого она стала заместителем главного редактора латвийского издания Forbes и главой балтийской редакции, а с 2014 по 2019 год работала с партией "Согласие", заботясь о ее публичной коммуникации.

Из архивов агентства LETA следует, что в 2019 году Ильинска вернулась в Forbes, который тогда возобновил выпуск журнала в Латвии в сотрудничестве с принадлежащим Ильинской предприятием Business Magazine. Компания Ильинской издавала журнал в течение пяти лет, пока, по ее словам, не истек срок действия лицензии на франшизу.

В начале апреля этого года предприятие Ильинской накопило налоговый долг в размере 69 700 евро, который к началу июня сократился до 60 000 евро, но к 9 декабря этого года долг снова достиг почти 69 000 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

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