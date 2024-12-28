От должности освобождена советница министра экономики Валайниса Ильинска

В социальной сети LinkedIn Ильинска указала о себе, что работает в сфере коммуникации с 2006 года, когда она занимала должность специалиста по общественным отношениям в Admirāļu klubs. Затем она работала журналистом в новостном агентстве BNS, газете Dienas Bizness и журнале Forbes Latvija. После этого она стала заместителем главного редактора латвийского издания Forbes и главой балтийской редакции, а с 2014 по 2019 год работала с партией "Согласие", заботясь о ее публичной коммуникации.

Из архивов агентства LETA следует, что в 2019 году Ильинска вернулась в Forbes, который тогда возобновил выпуск журнала в Латвии в сотрудничестве с принадлежащим Ильинской предприятием Business Magazine. Компания Ильинской издавала журнал в течение пяти лет, пока, по ее словам, не истек срок действия лицензии на франшизу.

В начале апреля этого года предприятие Ильинской накопило налоговый долг в размере 69 700 евро, который к началу июня сократился до 60 000 евро, но к 9 декабря этого года долг снова достиг почти 69 000 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

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