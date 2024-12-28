С работы уволена советница министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) по вопросам коммуникации Катрина Ильинска, сообщает агентство LETA.
От должности освобождена советница министра экономики Валайниса Ильинска
Ильинска начала работу в должности советницы 9 сентября этого года.
Ильинска на платформе Х указала, что суббота - ее последний рабочий день в Министерстве экономики, так как министр уволил ее за пост в Х, в котором Ильинска указала на недостатки в принципах коммуникации в госуправлении.
В посте Ильинской упоминается и выказывание министра, что премьер-министр Эвика Силиня восприняла вышеупомянутый пост как атаку на нее и ее команду.
"Остановились все его [Валайниса] вопросы в коалиции, множится и недоверие. В этот аргумент я верю, потому что, если коалиция держится не на работе, а на ограничениях свободы слова, то, конечно, любой твит может ее раскачать", - отметила Ильинска.
Tas neveiklais brīdis ir klāt - šodien ir mana pēdējā darba dienā EM, jo ministrs mani ir atlaidis par zemāk esošo ierakstu tviterī, piebilstot, ka premjere to ir uztvērusi kā uzbrukumu viņai un viņas komandai.— Katrīna Iļjinska (@katrinailjinska) December 28, 2024
Esot apstājušies visi viņa jautājumi koalīcijā un vairojas arī… https://t.co/JYr34MpPtC
В социальной сети LinkedIn Ильинска указала о себе, что работает в сфере коммуникации с 2006 года, когда она занимала должность специалиста по общественным отношениям в Admirāļu klubs. Затем она работала журналистом в новостном агентстве BNS, газете Dienas Bizness и журнале Forbes Latvija. После этого она стала заместителем главного редактора латвийского издания Forbes и главой балтийской редакции, а с 2014 по 2019 год работала с партией "Согласие", заботясь о ее публичной коммуникации.
Из архивов агентства LETA следует, что в 2019 году Ильинска вернулась в Forbes, который тогда возобновил выпуск журнала в Латвии в сотрудничестве с принадлежащим Ильинской предприятием Business Magazine. Компания Ильинской издавала журнал в течение пяти лет, пока, по ее словам, не истек срок действия лицензии на франшизу.
В начале апреля этого года предприятие Ильинской накопило налоговый долг в размере 69 700 евро, который к началу июня сократился до 60 000 евро, но к 9 декабря этого года долг снова достиг почти 69 000 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.
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