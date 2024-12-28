Яхтсмен и тренер по виндсерфингу Марис Минкевицс умер 27 декабря, сообщает клуб водных видов спорта Kambīze.
Умер яхтсмен Марис Минкевицс
"Сегодня, 27 декабря, на другие парусные просторы отправился многолетний любимый детьми тренер нашего клуба и наш замечательный коллега Марис Минкевицс. В наших сердцах навсегда останутся теплые воспоминания об искреннем, добродушном, всегда готовым помочь и дружелюбном тренере и нашем коллеге, который своей энергией, страстью и открытостью распахнул двери парусного мира для многих нынешних парусников. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье. Марис, хороших тебе волн и теплых ветров на новых парусных просторах", - говорится в сообщении.
Прощание с Марисом состоится 2 января на кладбище Судмалу в Бауске (возле Рундальской водяной мельницы) ориентировочно около 12:00 (еще будет уточнено).
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