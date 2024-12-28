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Умер яхтсмен Марис Минкевицс

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Яхтсмен Марис Минкевицс
Яхтсмен Марис Минкевицс Фото: Facebook/maris.minkevics

Яхтсмен и тренер по виндсерфингу Марис Минкевицс умер 27 декабря,  сообщает клуб водных видов спорта Kambīze.

"Сегодня, 27 декабря, на другие парусные просторы отправился многолетний любимый детьми тренер нашего клуба и наш замечательный коллега Марис Минкевицс. В наших сердцах навсегда останутся теплые воспоминания об искреннем, добродушном, всегда готовым помочь и дружелюбном тренере и нашем коллеге, который своей энергией, страстью и открытостью распахнул двери парусного мира для многих нынешних парусников. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье. Марис, хороших тебе волн и теплых ветров на новых парусных просторах", - говорится в сообщении.

Прощание с Марисом состоится 2 января на кладбище Судмалу в Бауске (возле Рундальской водяной мельницы) ориентировочно около 12:00 (еще будет уточнено).

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