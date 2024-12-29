В субботу самолет Boeing 737-800 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы вскоре после аварийной посадки в аэропорту Саннефьорд-Торп в Норвегии, сообщают зарубежные СМИ.
В норвежском аэропорту самолет после аварийной посадки выехал за пределы взлетной полосы
Летевший в Амстердам из Осло самолет вскоре после взлета был перенаправлен в норвежский аэропорт.
Как сообщает Sahara Reporters, экипаж услышал громкий звук и принял решение о посадке. Во время посадки Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился на траве.
На борту находились 182 человека. Предварительно, никто не пострадал.
KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 28, 2024
The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL).pic.twitter.com/SKIwHIfMBV
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