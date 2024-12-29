В норвежском аэропорту самолет после аварийной посадки выехал за пределы взлетной полосы

Летевший в Амстердам из Осло самолет вскоре после взлета был перенаправлен в норвежский аэропорт.

Как сообщает Sahara Reporters, экипаж услышал громкий звук и принял решение о посадке. Во время посадки Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился на траве.

На борту находились 182 человека. Предварительно, никто не пострадал.

KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL).pic.twitter.com/SKIwHIfMBV — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 28, 2024

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