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В норвежском аэропорту самолет после аварийной посадки выехал за пределы взлетной полосы

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В норвежском аэропорту самолет после аварийной посадки выехал за пределы взлетной полосы
В норвежском аэропорту самолет после аварийной посадки выехал за пределы взлетной полосы Фото: Aviation Safety Network (ASN)

В субботу самолет Boeing 737-800 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы вскоре после аварийной посадки в аэропорту Саннефьорд-Торп в Норвегии, сообщают зарубежные СМИ.

Летевший в Амстердам из Осло самолет вскоре после взлета был перенаправлен в норвежский аэропорт.

Как сообщает Sahara Reporters, экипаж услышал громкий звук и принял решение о посадке. Во время посадки Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился на траве.

На борту находились 182 человека. Предварительно, никто не пострадал.

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