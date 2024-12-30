Латвийский вратарь Элвис Мерзликин в воскресенье, 29 декабря, оплатил обед в ресторане для латвийской молодежной сборной U-20, которая в настоящее время участвует в чемпионате мира среди молодежи в столице Канады Оттаве. Об этом в понедельник в программе Rīta Panorāma рассказал тренер сборной Карлис Зирнис.
Мерзликин угостил молодежную сборную Латвии по хоккею обедом в ресторане
Ранее сообщалось, что латвийская молодежная сборная в субботу, 28 декабря, в своем втором матче турнира проиграла одним из главных фаворитов - американцам - со счетом 1:5, но днем ранее сенсационно победила канадскую U-20 сборную в серии послематчевых бросков со счётом 3:2.
"Сегодня мы отправились на арену, немного размялись. Еще одна приятная новость – Элвис Мерзликин угостил команду обедом в, скажем так, очень шикарном ресторане с очень вкусной едой", - рассказал Зирнис.
"Также состоялся видеозвонок с ним, и Элвис пожелал удачи [в следующих матчах]. Думаю, это ему обошлось в немалую сумму. Спасибо ему за то, что вывел нас из гостиницы", - добавил тренер.
Уже сегодня вечером, 30 декабря, в 22:30 по латвийскому времени сборная Германии встретится с сборной Латвии.
"Против США была хорошая игра, но следующая - самая важная, как и любой следующий матч. Мы знаем, какое место в таблице занимает Германия, и где находимся мы", - прокомментировал предстоящий матч помощник главного тренера Артис Аболс.
"Здесь нет никаких секретов, мы знаем, и думаю, немцы тоже знают, что эта игра очень важна", - отметил он.
По словам тренера, немцы хорошо играли и против США (поражение 4:10), но были несколько минут в середине матча, когда игра у них не получалась, и счет с 2:3 стал 2:6. Против Канады немцы также играли хорошо, и только за пять минут до конца основного времени канадцы повели 2:0, а затем забросили шайбу в пустые ворота.
"Возможно, у них нет результата или очков, но играют они очень стабильно, в стиле, похожем на наш", - охарактеризовал следующих соперников Зирнис.
Для выхода в четвертьфинал латвийской сборной в матче с Германией достаточно будет заработать одно очко.
В прошлом году на чемпионате мира латвийская сборная обыграла немецких ровесников со счетом 6:2, что позволило выйти в четвертьфинал.
Еще одна игра латвийской команды в группе состоится 31 декабря в 21:30, соперником будет сборная Финляндии.
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, проведут матч за право остаться в элитной группе.
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