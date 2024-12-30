Мерзликин угостил молодежную сборную Латвии по хоккею обедом в ресторане

Ранее сообщалось, что латвийская молодежная сборная в субботу, 28 декабря, в своем втором матче турнира проиграла одним из главных фаворитов - американцам - со счетом 1:5, но днем ранее сенсационно победила канадскую U-20 сборную в серии послематчевых бросков со счётом 3:2.

"Сегодня мы отправились на арену, немного размялись. Еще одна приятная новость – Элвис Мерзликин угостил команду обедом в, скажем так, очень шикарном ресторане с очень вкусной едой", - рассказал Зирнис.

"Также состоялся видеозвонок с ним, и Элвис пожелал удачи [в следующих матчах]. Думаю, это ему обошлось в немалую сумму. Спасибо ему за то, что вывел нас из гостиницы", - добавил тренер.

Уже сегодня вечером, 30 декабря, в 22:30 по латвийскому времени сборная Германии встретится с сборной Латвии.

"Против США была хорошая игра, но следующая - самая важная, как и любой следующий матч. Мы знаем, какое место в таблице занимает Германия, и где находимся мы", - прокомментировал предстоящий матч помощник главного тренера Артис Аболс.