31 декабря и 1 января общественный транспорт Риги будет бесплатным

Поэтому сегодня и завтра при посадке в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme э-талон и кодовый билет регистрировать не придется.

Чтобы жителям и гостям города было удобнее добраться домой с праздничных мероприятий, в новогоднюю ночь на нескольких маршрутах общественного транспорта будут обеспечены дополнительные рейсы.

Кроме того, бесплатно можно будет пользоваться автостоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5А

В ночь на 1 января около 0:30 и в 2:15 на нескольких маршрутах будут организованы дополнительные рейсы. Для автобусов дополнительные рейсы будут организованы на маршрутах №3, 12 (объединенном), 23, 26, 24, 25, 37, 51 и 53.

Для трамваев дополнительные рейсы будут организованы по маршрутам № 1, 5, 7 и 11, а для троллейбусов дополнительные рейсы будут организованы по маршрутам № 4, 9, 15, 17 и 18.

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