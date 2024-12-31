Видео Сборная Латвии по хоккею U-20 в драматичной борьбе прошла в четвертьфинал чемпионата мира

Латвийские хоккеисты в дополнительное время матча со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) переиграли Германию. Этого хватило нашей сборной, чтобы выйти в четвертьфинал.

За Латвию две шайбы закинул Эрик Матейко.

Еще по разу вратаря соперников переиграли Бруно Османис и Оливер Мурниекс.

Лучшим игроком матча в сборной Латвии признали Мурниекса, который отметился голом и двумя результативными передачами.

В третьей игре подряд ворота Латвии защищал Линардс Фелдбергс, справившийся с 36 из 39 бросков соперников.

В общем зачете подгруппы А лидируют с семью очками в трех матчах американцы, семь очков также у сборной Канады, пять очков завоевали финны, за которыми с четырьмя баллами следует Латвия, а у Германии в четырех играх одно очко.

Видео: главный тренер Артис Аболс комментирует победу над Германией

Ранее сборная Латвии по хоккею U-20 удивительным образом победила команду Канады со счетом 3:2, а потом проиграла США со счетом 1:5. Сегодня, 31 декабря, в 21:30 (по латвийскому времени) сборная Латвии встретится со сборной Финляндии.

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