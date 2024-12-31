Из-за продолжающихся боевых действий в Украине Рижская дума решила не проводить праздничные салюты в этом году, сообщил Мартиньш Вилемсонс, представитель Рижском думы.

"Рижское самоуправление, уже много лет солидаризируясь с жителями Украины, а также учитывая тот ущерб, который фейерверки наносят животным и природе, не проводит салютов. Также самоуправление призывает население воздержаться от использования пиротехники", - сказал Мартиньш Вилемсонс.

Частным лицам не запрещено использовать пиротехнику, но полиция будет следить за недопустимыми проявлениями, связанными с прославлением страны-агрессора.

"Если будет констатировано, что лицо в новогоднюю ночь в 23 часа осуществляет запуск пиротехники в месте, где это не запрещено законом, но с целью прославлять страну-агрессора и осуществлять ее публичную поддержку, то полиция может рассмотреть, нет ли в этом деянии административного правонарушения ("использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления"). За это правонарушение предусмотрен штраф до 350 евро. Надо отметить, что каждый случай будет оцениваться индивидуально", - рассказала представитель полиции Лига Дзилюма.

В этом году салюты запланированы в Мадоне, Валмиере, Мазсалаце, Руйиене и Даугавпилсе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!