В Риге в этом году не будет официального новогоднего салюта. Городские власти также рекомендуют жителям отказаться от использования пиротехники. Хотя полного запрета на частные фейерверки нет, существуют определенные ограничения. Об этом рассказали представители самоуправления в передаче LSM+ и "Сегодня вечером".
Салюты на Новый год в Риге. Что запрещено, а что - нет?
Из-за продолжающихся боевых действий в Украине Рижская дума решила не проводить праздничные салюты в этом году, сообщил Мартиньш Вилемсонс, представитель Рижском думы.
"Рижское самоуправление, уже много лет солидаризируясь с жителями Украины, а также учитывая тот ущерб, который фейерверки наносят животным и природе, не проводит салютов. Также самоуправление призывает население воздержаться от использования пиротехники", - сказал Мартиньш Вилемсонс.
Частным лицам не запрещено использовать пиротехнику, но полиция будет следить за недопустимыми проявлениями, связанными с прославлением страны-агрессора.
"Если будет констатировано, что лицо в новогоднюю ночь в 23 часа осуществляет запуск пиротехники в месте, где это не запрещено законом, но с целью прославлять страну-агрессора и осуществлять ее публичную поддержку, то полиция может рассмотреть, нет ли в этом деянии административного правонарушения ("использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления"). За это правонарушение предусмотрен штраф до 350 евро. Надо отметить, что каждый случай будет оцениваться индивидуально", - рассказала представитель полиции Лига Дзилюма.
В этом году салюты запланированы в Мадоне, Валмиере, Мазсалаце, Руйиене и Даугавпилсе.
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