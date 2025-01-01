Сборная Латвии по хоккею U-20 во вторник завершила групповой этап чемпионата мира по хоккею в Оттаве поражением от команды Финляндии.
Cборная Латвии по хоккею U-20 уступила Финляндии в групповом этапе чемпионата мира
Латвийские хоккеисты признали превосходство соперника, проиграв со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
В первом периоде игровое преимущество было на стороне Финляндии, которая совершила в три раза больше бросков по воротам (9:3) и открыла счет, переиграв латвийского голкипера Линарда Фелдберга. На 8-й минуте, благодаря передачам Веети Вейсенена и Консты Хелениуса, шайбу забросил Бенжамин Раутяйнен.
На 25-й минуте двухминутное удаление получил Кришьянис Сартс. Команда Латвии отстояла свои ворота, но на 28-й минуте, сразу после окончания меньшинства, Йессе Киискинен броском с синей линии в левый верхний угол ворот удвоил преимущество Финляндии, сделав счет 2:0.
В начале третьего периода, спустя минуту и 55 секунд после его начала, за подножку был удален Харис Цюнскис. Финны всего за 10 секунд воспользовались численным преимуществом: с броска с левого круга вбрасывания отличился Каспер Халтунен, доведя счет до 3:0.
Лидерами группы A с восемью очками после четырех игр стали финны. Вторник решит, кто займет первое место: американцы или канадцы, у которых по семь очков после трех матчей. Латвийская сборная завершила групповой этап с четырьмя очками, а Германия за четыре матча набрала всего одно очко.
Сборная Латвии в пятницу сотворила одну из главных сенсаций в истории турнира, победив Канаду в серии буллитов со счетом 3:2. Во втором матче латвийцы уступили команде США со счетом 1:5, а в третьем, отыгравшись с разницы в две шайбы, победили Германию в овертайме со счетом 4:3.
Из-за травмы века глаза, полученной в игре с Германией, в матче не смог участвовать нападающий Бруно Османис.
Финны, в свою очередь, проиграли Канаде со счетом 0:4, но обыграли Германию 3:1 и одержали победу над США в овертайме со счетом 4:3.
В прошлом году сборная Латвии также уступила Финляндии, проиграв со счетом 0:4.
Четыре лучшие команды каждой группы выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, проведут один матч за право остаться в элитной группе.
Перед началом турнира тренируемая Артисом Аболсом латвийская команда U-20 провела в Канаде две товарищеские игры, обе завершились поражением со счетом 1:5 от сверстников из Чехии и Швейцарии.
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