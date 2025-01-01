Cборная Латвии по хоккею U-20 уступила Финляндии в групповом этапе чемпионата мира

Сборная Латвии в пятницу сотворила одну из главных сенсаций в истории турнира, победив Канаду в серии буллитов со счетом 3:2. Во втором матче латвийцы уступили команде США со счетом 1:5, а в третьем, отыгравшись с разницы в две шайбы, победили Германию в овертайме со счетом 4:3.

Из-за травмы века глаза, полученной в игре с Германией, в матче не смог участвовать нападающий Бруно Османис.

Финны, в свою очередь, проиграли Канаде со счетом 0:4, но обыграли Германию 3:1 и одержали победу над США в овертайме со счетом 4:3.

В прошлом году сборная Латвии также уступила Финляндии, проиграв со счетом 0:4.

Четыре лучшие команды каждой группы выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, проведут один матч за право остаться в элитной группе.

Перед началом турнира тренируемая Артисом Аболсом латвийская команда U-20 провела в Канаде две товарищеские игры, обе завершились поражением со счетом 1:5 от сверстников из Чехии и Швейцарии.

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