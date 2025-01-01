В новогодний вечер задержаны 10 пьяных водителей и один водитель под наркотиками

В Латгале были задержаны четыре пьяных водителя, в Видземе - три, а в остальных регионах по одному.

Водитель под воздействием наркотиков был задержан в Земгале.

У трех водителей уровень алкоголя в крови составил от 0,5 до 1 промилле, еще у трех - от 1 до 1,5 промилле, а у четырех - более 1,5 промилле.

В пяти случаях водители привлечены к административной ответственности, а в шести случаях - к уголовной.

В двух случаях автомобили были конфискованы.

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