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В новогодний вечер задержаны 10 пьяных водителей и один водитель под наркотиками

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В последний день года в Латвии полиция задержала 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя под воздействием наркотиков, сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

В Латгале были задержаны четыре пьяных водителя, в Видземе - три, а в остальных регионах по одному.

Водитель под воздействием наркотиков был задержан в Земгале.

У трех водителей уровень алкоголя в крови составил от 0,5 до 1 промилле, еще у трех - от 1 до 1,5 промилле, а у четырех - более 1,5 промилле.

В пяти случаях водители привлечены к административной ответственности, а в шести случаях - к уголовной.

В двух случаях автомобили были конфискованы.

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