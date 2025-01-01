В последний день года в Латвии полиция задержала 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя под воздействием наркотиков, сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.
В новогодний вечер задержаны 10 пьяных водителей и один водитель под наркотиками
В Латгале были задержаны четыре пьяных водителя, в Видземе - три, а в остальных регионах по одному.
Водитель под воздействием наркотиков был задержан в Земгале.
У трех водителей уровень алкоголя в крови составил от 0,5 до 1 промилле, еще у трех - от 1 до 1,5 промилле, а у четырех - более 1,5 промилле.
В пяти случаях водители привлечены к административной ответственности, а в шести случаях - к уголовной.
В двух случаях автомобили были конфискованы.
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