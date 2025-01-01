Украина с 1 января остановила транзит российского газа

Министерство пояснило, что это решение принято в интересах национальной безопасности, а международные партнеры были заранее проинформированы.

31 декабря завершился пятилетний контракт между украинской компанией "Нафтогаз" и российским "Газпромом" на транзит российского газа через Европу. Соглашение не было продлено.

"Мы прекратили транзит российского газа - это историческое событие. Россия теряет рынок и понесет финансовые убытки. Европа уже приняла решение отказаться от российского газа. Инициатива Repower EU предполагает именно то, что сегодня сделала Украина", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечивать транзит газа в европейские страны только в том случае, если этот газ не имеет российского происхождения.

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