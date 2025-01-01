Сборная Латвии по хоккею U-20 сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ

В борьбе за первое место в группе B Швеция обыграла Чехию со счетом 4:2 (0:0, 4:1, 1:0), доминируя также в количестве бросков по воротам (41:30).

В составе шведской сборной дважды отличился Герман Трефф, а Антон Вальберг набрал 1+1 (гол + результативная передача).

Четвертьфинал между сборными Латвии и Швеции состоится 2 января в 19:00 по латвийскому времени. В других четвертьфинальных матчах встретятся США и Швейцария, Финляндия и Словакия, а также Чехия и Канада. Победители четвертьфиналов будут распределены в полуфинальные пары на основе результатов в группах.

В прошлом чемпионате в групповом этапе латвийцы уступили шведам с разгромным счетом 0:6. Годом ранее в четвертьфинале матч завершился минимальным поражением Латвии - 1:2.

В группе A США одержала победу над Канадой со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1), несмотря на то, что канадцы превзошли соперника по числу бросков (39:28).

Победную шайбу на пятой минуте третьего периода забросил Дэнни Нельсон. Гол и результативная передача оказались на счету Кола Айзермена и Кола Хатсона.

Одним из судей этого матча был латвиец Андрис Ансонс.

В группе B Швеция набрала максимальные 12 очков в четырёх играх, Чехия - 9, Словакия - 5, Швейцария - 3, Казахстан - 1. В группе A США завершила турнир с 10 очками, Финляндия - с 8, Канада - с 7, Латвия - с 4, Германия - с 1.

Четыре лучшие команды из каждой группы прошли в четвертьфинал, а команды, занявшие пятые места, сыграют между собой матч за право остаться в элитной группе.

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