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С сегодняшнего дня в магазинах запрещены легкие пластиковые пакеты

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Пластиковый пакет. Иллюстративное фото
Пластиковый пакет. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Согласно вступившим в силу изменениям в Законе об упаковке, с сегодняшнего дня в магазинах больше нельзя предлагать легкие пластиковые пакеты.

Ранее, в 2019 году, были введены поправки, согласно которым пластиковые пакеты перестали предоставляться покупателям бесплатно. Исключение тогда было сделано только для очень легких пластиковых пакетов, которые использовались в целях гигиены или для первичной упаковки открытых продуктов питания, чтобы предотвратить их порчу.

Нынешние поправки сохраняют исключение для использования очень легких пластиковых пакетов.

Вместе с тем другие пластиковые пакеты в торговых точках должны быть заменены упаковкой из бумаги, картона или материалов на основе природных волокон и биопластика.

Законодатели рассчитывают, что эти изменения поспособствуют более разумному использованию пакетов и сокращению общего объема отходов упаковки.

Кроме того, цель поправок заключается в стимулировании спроса на упаковку из бумаги, картона, а также материалов на основе природных волокон и биопластика.

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