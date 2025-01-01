ВИДЕО Мерзликин с 32 сейвами помогает "Коламбусу" одержать победу

"Блю Джекетс" на домашнем льду победили "Каролину Харрикейнз" со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в серии послематчевых бросков.

В серии буллитов Мерзликин пропустил лишь один гол из четыре попыток. Однако во время матча он оставил команду в меньшинстве, в результате чего сам пропустил шайбу.

В текущем сезоне латвийский голкипер провел 24 матча, одержал 12 побед, в среднем пропуская 3,1 шайбы за игру и отражая 89,1% бросков.

В основное время хозяева отличились двумя шайбами Кирилла Марченко и одной - Дмитрия Воронкова. Во всех трех эпизодах результативные передачи отдал Шон Монахан. Победу в серии буллитов обеспечил точный бросок Адама Фантили.

У гостей шайбы забросили Яспери Котканиеми, Тай Смит и Джек Рословик. Вратарь Петр Кочетков отразил 25 бросков.

После 38 игр "Блю Джекетс" набрали 38 очков и занимают десятое место в Восточной конференции. "Харрикейнз" с 46 очками после 37 матчей находятся на пятой строчке.

В другом матче нападающий Теодор Блюгерс с "Ванкувер Кэнакс" уступил в гостях "Калгари Флэймз" со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Блюгерс провел на льду 15 минут 36 секунд, нанес один бросок по воротам, применил один силовой прием, перехватил одну шайбу, выиграл семь из 11 вбрасываний и получил отрицательный коэффициент полезности -1. В этом сезоне он сыграл 36 матчей, забросил пять шайб, отдал 12 результативных передач и имеет общий показатель полезности -2.

В последнем матче года Блюгерс оказался на льду при первых пропущенных "Кэнакс" голах: на 15-й минуте Конор Зари открыл счет (1:0). В третьем периоде на седьмой минуте Брок Бессер сравнял результат, однако позже Назем Кадри вывел "Флэймз" вперед (2:1), а в конце игры Жонатан Юбердо забросил шайбу в пустые ворота.

После 36 игр "Кэнакс" набрали 42 очка и занимают девятое место в Западной конференции. "Флэймз" с 43 очками после 37 матчей находятся на строчку выше. Обе команды являются прямыми конкурентами в Тихоокеанском дивизионе.

Видео: Яркие моменты игры

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