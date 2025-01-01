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Фото Синоптики предупреждают о сильном снегопаде! Водителям следует быть осторожными

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Машина в снегу
Машина в снегу Фото: Schutterstock.com

В четверг, 2 января, температура воздуха в Латвии продолжит понижаться, а дождь и мокрый снег во многих местах перейдут в снегопад, местами толщина слоя выпавшего снега дойдет до 9 сантиметров. Водителям следует быть осторожными, так как снег не только сделает дороги скользкими, но и значительно ухудшит видимость.

Госполиция также призывает водителей быть предельно внимательными. Во время снегопада видимость временами будет снижаться до 500-1000 метров. 2 января с 10:00 до 14:00 ожидается сильный снег, который увеличит снежный покров на 5-8 сантиметров.

Ожидается порывистый северо-западный и западный ветер, порывы которого могут достигать 15-19 метров в секунду. Утром на морском побережье порывы ветра будут достигать скорости 20 метров в секунду.

Как сообщалось ранее, днем максимальная температура воздуха на большей части страны составит 0...+5 градусов. Но в течение дня с приходом в страну более холодных воздушных масс она постепенно начнет понижаться.

В Риге день будет пасмурным, временами ожидается снегопад, образуется слой снега толщиной в несколько сантиметров. Ветер - северо-западный, западный от слабого до умеренного.

Самая высокая температура воздуха будет утром, когда столбики термометров поднимутся до +1...+2 градусов, а днем станет прохладнее.

Галерея: Снег в Риге

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