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Видео Tesla взорвалась возле отеля Трампа

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Tesla взорвалась у отеля Трампа
Tesla взорвалась у отеля Трампа Фото: @Breaking91

Один человек погиб и семь получили ранения в среду, 1 января, когда электромобиль Tesla Cybertruck загорелся и взорвался возле отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает AP.

Погибший находился непосредственно в загоревшейся машине. Еще семь человек, которые находились поблизости, получили незначительные травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи.

Власти сообщают, что получили сообщение о пожаре у входа в отель около 8:40 по местному времени.

Причина взрыва пока неизвестна, обстоятельства произошедшего неясны. Идет расследование произошедшего.

ABC News сообщает, что, пока не установлен мотив и не исключены все другие возможности, полиция рассматривает это дело как возможное преступное действие и возможный террор.

По данным USA Today, полиция Лас-Вегаса заявила, что

"на данный момент не существует никакой дополнительной угрозы для общественности".

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что вся команда Tesla в настоящее время расследует это дело. "Как только мы узнаем больше, мы сообщим дополнительную информацию. Мы никогда не видели ничего подобного раньше", - написал он в соцсети X.

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