Один человек погиб и семь получили ранения в среду, 1 января, когда электромобиль Tesla Cybertruck загорелся и взорвался возле отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает AP.
Видео ⟩ Tesla взорвалась возле отеля Трампа
Погибший находился непосредственно в загоревшейся машине. Еще семь человек, которые находились поблизости, получили незначительные травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи.
Власти сообщают, что получили сообщение о пожаре у входа в отель около 8:40 по местному времени.
WATCH: The moment a Tesla Cybertruck explodes at the entrance to Trump International Hotel in Las Vegas pic.twitter.com/suXCEfs7x9— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 1, 2025
Причина взрыва пока неизвестна, обстоятельства произошедшего неясны. Идет расследование произошедшего.
ABC News сообщает, что, пока не установлен мотив и не исключены все другие возможности, полиция рассматривает это дело как возможное преступное действие и возможный террор.
A real photo and perfect metaphor heading into 2025. pic.twitter.com/q8dmesSCh9— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) January 1, 2025
По данным USA Today, полиция Лас-Вегаса заявила, что
"на данный момент не существует никакой дополнительной угрозы для общественности".
Глава Tesla Илон Маск сообщил, что вся команда Tesla в настоящее время расследует это дело. "Как только мы узнаем больше, мы сообщим дополнительную информацию. Мы никогда не видели ничего подобного раньше", - написал он в соцсети X.
The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025
Will post more information as soon as we learn anything.
We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf
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