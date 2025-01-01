Видео Tesla взорвалась возле отеля Трампа

Погибший находился непосредственно в загоревшейся машине. Еще семь человек, которые находились поблизости, получили незначительные травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи.

Власти сообщают, что получили сообщение о пожаре у входа в отель около 8:40 по местному времени.

WATCH: The moment a Tesla Cybertruck explodes at the entrance to Trump International Hotel in Las Vegas pic.twitter.com/suXCEfs7x9 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 1, 2025

Причина взрыва пока неизвестна, обстоятельства произошедшего неясны. Идет расследование произошедшего.

ABC News сообщает, что, пока не установлен мотив и не исключены все другие возможности, полиция рассматривает это дело как возможное преступное действие и возможный террор.

A real photo and perfect metaphor heading into 2025. pic.twitter.com/q8dmesSCh9 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) January 1, 2025

По данным USA Today, полиция Лас-Вегаса заявила, что

"на данный момент не существует никакой дополнительной угрозы для общественности".

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что вся команда Tesla в настоящее время расследует это дело. "Как только мы узнаем больше, мы сообщим дополнительную информацию. Мы никогда не видели ничего подобного раньше", - написал он в соцсети X.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

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