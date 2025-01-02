"Я знаю, о чем говорю". Друг Яниса Тиммы ищет ответы о его смерти

27 декабря в Латвии состоялось прощание с баскетболистом Янисом Тиммой, которого нашли мертвым в Москве на следующий день после дня рождения его бывшей жены Анны Седоковой. Друг Яниса Марк Пугачёв, который помог доставить собаку баскетболиста Бу из США его отцу Райтису Тимме, резко обратился к Седоковой в социальных сетях и высказал версию, что это не было самоубийством.