Внезапно скончался 18-летний футболист из Прейли Максим Новиков

По данным Латвийской федерации футбола (ЛФФ), Максим родился в 2006 году и в прошлом сезоне представлял футбольный клуб Preiļu BJSS в восточной зоне 3-й лиги Латвии. Он участвовал в 11 из 12 игр, помогая команде финишировать четвертой в соревновании из семи команд.