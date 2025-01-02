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Внезапно скончался 18-летний футболист из Прейли Максим Новиков

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Максим Новиков
Максим Новиков Фото: Preiļu BJSS/"Facebook"

В конце 2024 года преждевременно скончался латвийский футболист Максим Новиков, сообщает футбольная команда Preiļu BJSS.

Команда из Прейли опубликовала в социальных сетях грустное сообщение: "Конец года принес печальные новости. Внезапно скончался игрок команды Preiļu BJSS Максим Новиков".

По данным Латвийской федерации футбола (ЛФФ), Максим родился в 2006 году и в прошлом сезоне представлял футбольный клуб Preiļu BJSS в восточной зоне 3-й лиги Латвии. Он участвовал в 11 из 12 игр, помогая команде финишировать четвертой в соревновании из семи команд.

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