В конце 2024 года преждевременно скончался латвийский футболист Максим Новиков, сообщает футбольная команда Preiļu BJSS.
Внезапно скончался 18-летний футболист из Прейли Максим Новиков
Команда из Прейли опубликовала в социальных сетях грустное сообщение: "Конец года принес печальные новости. Внезапно скончался игрок команды Preiļu BJSS Максим Новиков".
По данным Латвийской федерации футбола (ЛФФ), Максим родился в 2006 году и в прошлом сезоне представлял футбольный клуб Preiļu BJSS в восточной зоне 3-й лиги Латвии. Он участвовал в 11 из 12 игр, помогая команде финишировать четвертой в соревновании из семи команд.
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