34-летний латвийский футболист Виталий Максименко завершил спортивную карьеру. Об этом бывший игрок сборной Латвии сообщил в Instagram.
Латвийский футболист Максименко завершил карьеру
В прошлом сезоне Максименко представлял клуб второй греческой лиги "Айоликос" из Митилини, за который сыграл 16 матчей. По итогам сезона латвийский футболист покинул команду.
"Я хотел бы выразить особую благодарность своей семье, которая поддерживала меня на протяжении моего футбольного пути. Огромная любовь и благодарность за всё моим родителям и бабушке, которые так далеко, но в то же время всегда рядом со мной. Мне не грустно, что всё закончилось. Это была чистая любовь к футболу, удивительное путешествие, это моя история. Я счастлив и благодарен, что с Божьей помощью всё это случилось в моей жизни! Время сосредоточиться на новых целях и мечтах!" - написал Максименко.
До переезда в Грецию футболист представлял RFS в 2022 году, сыграв в составе рижской команды 22 матча. Большую часть своей карьеры Максименко провёл за границей, играя в Англии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Польше, Словении и Японии.
Максименко провёл успешные периоды за рубежом, представляя словенскую "Олимпию" и австрийский "Маттерсбург", сыграв за эти команды 64 и 42 игры соответственно. На его счету 22 матча в рядах нидерландского "ВВВ-Венло".
За сборную Латвии он сыграл 54 матча, забив один гол.
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