Латвийский футболист Максименко завершил карьеру

"Я хотел бы выразить особую благодарность своей семье, которая поддерживала меня на протяжении моего футбольного пути. Огромная любовь и благодарность за всё моим родителям и бабушке, которые так далеко, но в то же время всегда рядом со мной. Мне не грустно, что всё закончилось. Это была чистая любовь к футболу, удивительное путешествие, это моя история. Я счастлив и благодарен, что с Божьей помощью всё это случилось в моей жизни! Время сосредоточиться на новых целях и мечтах!" - написал Максименко.