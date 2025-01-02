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ВИДЕО Легендарному Яромиру Ягру во время матча выбили передние зубы

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Фото статьи
Фото: instagram.com/jj68jaromirjagr

Легенде чешского хоккея Яромиру Ягру новый год придется начать с визита к стоматологу.

Нападающий "Кладно" Ягр лишился четырех передних зубов после матча 31‑го тура Экстралиги против клуба "Маунтфилд" (4:2).

На видео, опубликованном O2 TV Sport, видно, что Ягра во время борьбы за шайбу ударили клюшкой по лицу, в результате чего он потерял несколько передних зубов. Ягр тут же отправился на скамейку запасных.

Позже 52-летний хоккеист опубликовал в Instagram фотографию, на которой у него отсутствует несколько передних зубов.

"Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел", - с юмором написал легендарный хоккеист на своей странице в соцсетях.

В 19 играх сезона Яромир Ягр набрал 6 очков (3+3).

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