ВИДЕО Легендарному Яромиру Ягру во время матча выбили передние зубы

Нападающий "Кладно" Ягр лишился четырех передних зубов после матча 31‑го тура Экстралиги против клуба "Маунтфилд" (4:2).

На видео, опубликованном O2 TV Sport, видно, что Ягра во время борьбы за шайбу ударили клюшкой по лицу, в результате чего он потерял несколько передних зубов. Ягр тут же отправился на скамейку запасных.

🏒 Jaromír Jágr přišel v utkání Kladna na ledě Hradce Králové o zuby... 😟 #telh pic.twitter.com/v32ZeMyIOk — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) December 31, 2024

Позже 52-летний хоккеист опубликовал в Instagram фотографию, на которой у него отсутствует несколько передних зубов.

"Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел", - с юмором написал легендарный хоккеист на своей странице в соцсетях.

В 19 играх сезона Яромир Ягр набрал 6 очков (3+3).