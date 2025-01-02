Самолет Swiss совершил экстренную посадку из-за задымления. Погиб один из членов экипажа

23 декабря самолет Swiss Airbus A220-300 с 74 пассажирами и пятью членами экипажа выполнял рейс из столицы Румынии Бухареста в Цюрих в Швейцарии, когда из-за задымления он был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту австрийского города Грац.

Людей эвакуировали из самолета по надувным трапам. Двенадцать пассажиров и два члена экипажа были доставлены в больницу, а один из членов экипажа 30 декабря погиб, отмечает авиакомпания.

В Swiss пояснили, что необходимость совершить экстренную посадку была вызвана внезапным сбоем в работе двигателя, после которого в салоне и кабине пилотов образовалось задымление. По словам пресс-представителя авиакомпании, в ходе расследования внимание будет сосредоточено на неисправности двигателя и эффективности защитных средств членов экипажа.

Swiss сообщает, что двигатель Airbus A220-300 будет отправлен в США, где его проверят производитель Pratt & Whitney и госучреждения.

В 2023 году Swiss уже была вынуждена временно прекратить использование части самолетов Airbus A220 для проверки проблем надежности двигателей американской компании Pratt & Whitney.

Swiss входит в группу немецкой национальной авиакомпании Lufthansa.

Как сообщалось, Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом году в летний сезон из-за задержки обслуживания двигателей прекратит полеты по 19 маршрутам, отменив в общей сложности 4670 полетов.

airBaltic выполняет полеты самолетами одного типа - Airbus A220-300.

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