Фото Сборная Латвии по хоккею U-20 проиграла Швеции в четвертьфинале ЧМ

Начался матч уверенным превосходством Швеции - первый период закончился со счетом 0:2, при этом Латвия за 20 минут нанесла всего три броска по воротам соперников.

Второй период начался с того, что Швеция снова забила, увеличив свой отрыв до трех шайб. Но в концовке периода Эрик Матейко закинул две шайбы и счет стал 2:3 в пользу скандинавской дружины.

Третий период прошел без забитых шайб, и Латвия проиграла, распрощавшись с чемпионатом мира.

Напомним, что на прошлом чемпионате в групповом этапе латвийцы уступили шведам с разгромным счетом 0:6.

В группе А сборная Латвия набрала 4 очка за две победы в овертайме - над Германией и, неожиданно, над Канадой. Но в основное время наша сборная проиграла США и Финляндии, из-за чего заняла четвертое место.

Сборная Швеции же в основное время победила всех своих соперников по группе B - Чехию, Словакию, Швейцарию и Казахстан.

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