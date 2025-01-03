Современные попытки диверсий в Европе - часть системы скоординированных действий России по дестабилизации инфраструктуры ЕС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после очередного повреждения подводной инфраструктуры. Rus.Postimees обсудил и уже случившееся, и то, что еще только может произойти, с руководителем издания The Insider, которое известно своими расследованиями о деятельности спецслужб Кремля, пишет Rus.Postimees.
Главный редактор The Insider Роман Доброхотов в конце 2024 года прокомментировал последние новости из Эстонии, которые так или иначе связаны с деятельностью спецслужб Российской Федерации.