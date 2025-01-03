Путин встречает в аэропорту Внуково российских разведчиков и диверсантов, участников обмена на иностранных заключенных и российских оппозиционеров, 1 августа 2024 года. Слева от Путина оглядываются министр обороны Белоусов, директор ФСБ Бортников и глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин.
Путин встречает в аэропорту Внуково российских разведчиков и диверсантов, участников обмена на иностранных заключенных и российских оппозиционеров, 1 августа 2024 года. Слева от Путина оглядываются министр обороны Белоусов, директор ФСБ Бортников и глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин. Фото: IMAGO/SNA

Современные попытки диверсий в Европе - часть системы скоординированных действий России по дестабилизации инфраструктуры ЕС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после очередного повреждения подводной инфраструктуры. Rus.Postimees обсудил и уже случившееся, и то, что еще только может произойти, с руководителем издания The Insider, которое известно своими расследованиями о деятельности спецслужб Кремля, пишет Rus.Postimees.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов в конце 2024 года прокомментировал последние новости из Эстонии, которые так или иначе связаны с деятельностью спецслужб Российской Федерации.

Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов весной 2023 года рассказывал Rus.Postimees, что осталось за кадром расследования о нападениях сотрудников военной разведки РФ на дипломатов США.
Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов весной 2023 года рассказывал Rus.Postimees, что осталось за кадром расследования о нападениях сотрудников военной разведки РФ на дипломатов США. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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