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При ударе Израиля по сектору Газа погибли начальник полиции ХАМАС и его заместитель

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BBC
Сектор Газа
Сектор Газа Фото: Anadolu

В результате израильского авиаудара, нанесенного по сектору Газа в ночь на четверг, погибли глава созданной ХАМАС полиции сектора Газа Махмуд Салах и его заместитель Хусам Шахван.

Удар был нанесен по палаточному лагерю в районе Аль-Маваси к западу от города Хан-Юнис на юге анклава.

Палестинские медики сообщали о 12 погибших в результате удара, в том числе женщинах и детях, а также о десятках жертв других израильских обстрелов.

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Шахвану, который, по их данным, помогал военному крылу ХАМАС планировать нападения на израильских военных в Газе.

Подконтрольное ХАМАС МВД Газы осудило убийство Салаха и Шахвана, заявив, что они «исполняли свой гуманитарный и национальный долг».

Армия обороны Израиля подтвердила удар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. В сообщении ЦАХАЛ Хусама Шахвана называют главой аппарата внутренней безопасности ХАМАС.

Израильские военные заявили, что полиция ХАМАС «проводила жестокие допросы жителей Газы, нарушая права человека и подавляя инакомыслие».

«Шахван отвечал за разработку разведывательных оценок в координации с элементами военного крыла ХАМАС при нападениях на Армию обороны Израиля в Газе», — говорится в заявлении.

Военные также заявили, что перед ударом по Аль-Маваси были предприняты «многочисленные шаги» по снижению риска причинения вреда гражданскому населению.

Салах в сообщении ЦАХАЛ не упоминается.

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Что еще известно об атаке на сектор Газа?

Водитель скорой помощи из Газы ​​Салим Абу Субха рассказал журналистам, что на месте удара в Аль-Маваси спасатели нашли раненых, лежавших на земле. По его словам, большинство пострадавших — дети, кроме того, ранения получили две женщины.

«Около 10 палаток были повреждены, были видны отдельные очаги пожаров», — сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera.

В результате других атак Израиля в секторе Газа в четверг, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, погибло около 40 человек.

Как пишет Reuters, шесть человек погибли в штаб-квартире МВД Газы в Хан-Юнисе, другие — в лагерях беженцев «Джабалия», «Шати» и «Магази», расположенных в разных районах анклава.

Сообщалось также о гибели троих детей в возрасте семи, 11 и 13 лет, которые были братьями.

Израиль начал военную операцию против боевиков ХАМАС в Газе в ответ на беспрецедентное нападение 7 октября 2023 года, в ходе которого погибло около 1200 человек и 251 израильтянин был взят в заложники.

С тех пор, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, на территории анклава погибло более 45 тысяч человек.

BBC
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