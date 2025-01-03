При ударе Израиля по сектору Газа погибли начальник полиции ХАМАС и его заместитель

Салах в сообщении ЦАХАЛ не упоминается.

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Что еще известно об атаке на сектор Газа?

Водитель скорой помощи из Газы ​​Салим Абу Субха рассказал журналистам, что на месте удара в Аль-Маваси спасатели нашли раненых, лежавших на земле. По его словам, большинство пострадавших — дети, кроме того, ранения получили две женщины.

«Около 10 палаток были повреждены, были видны отдельные очаги пожаров», — сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera.

В результате других атак Израиля в секторе Газа в четверг, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, погибло около 40 человек.

Как пишет Reuters, шесть человек погибли в штаб-квартире МВД Газы в Хан-Юнисе, другие — в лагерях беженцев «Джабалия», «Шати» и «Магази», расположенных в разных районах анклава.

Сообщалось также о гибели троих детей в возрасте семи, 11 и 13 лет, которые были братьями.

Израиль начал военную операцию против боевиков ХАМАС в Газе в ответ на беспрецедентное нападение 7 октября 2023 года, в ходе которого погибло около 1200 человек и 251 израильтянин был взят в заложники.

С тех пор, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, на территории анклава погибло более 45 тысяч человек.