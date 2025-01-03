В результате израильского авиаудара, нанесенного по сектору Газа в ночь на четверг, погибли глава созданной ХАМАС полиции сектора Газа Махмуд Салах и его заместитель Хусам Шахван.
При ударе Израиля по сектору Газа погибли начальник полиции ХАМАС и его заместитель
Удар был нанесен по палаточному лагерю в районе Аль-Маваси к западу от города Хан-Юнис на юге анклава.
Палестинские медики сообщали о 12 погибших в результате удара, в том числе женщинах и детях, а также о десятках жертв других израильских обстрелов.
Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Шахвану, который, по их данным, помогал военному крылу ХАМАС планировать нападения на израильских военных в Газе.
Подконтрольное ХАМАС МВД Газы осудило убийство Салаха и Шахвана, заявив, что они «исполняли свой гуманитарный и национальный долг».
Армия обороны Израиля подтвердила удар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. В сообщении ЦАХАЛ Хусама Шахвана называют главой аппарата внутренней безопасности ХАМАС.
Израильские военные заявили, что полиция ХАМАС «проводила жестокие допросы жителей Газы, нарушая права человека и подавляя инакомыслие».
«Шахван отвечал за разработку разведывательных оценок в координации с элементами военного крыла ХАМАС при нападениях на Армию обороны Израиля в Газе», — говорится в заявлении.
Военные также заявили, что перед ударом по Аль-Маваси были предприняты «многочисленные шаги» по снижению риска причинения вреда гражданскому населению.
Салах в сообщении ЦАХАЛ не упоминается.
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Что еще известно об атаке на сектор Газа?
Водитель скорой помощи из Газы Салим Абу Субха рассказал журналистам, что на месте удара в Аль-Маваси спасатели нашли раненых, лежавших на земле. По его словам, большинство пострадавших — дети, кроме того, ранения получили две женщины.
«Около 10 палаток были повреждены, были видны отдельные очаги пожаров», — сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera.
В результате других атак Израиля в секторе Газа в четверг, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, погибло около 40 человек.
Как пишет Reuters, шесть человек погибли в штаб-квартире МВД Газы в Хан-Юнисе, другие — в лагерях беженцев «Джабалия», «Шати» и «Магази», расположенных в разных районах анклава.
Сообщалось также о гибели троих детей в возрасте семи, 11 и 13 лет, которые были братьями.
Израиль начал военную операцию против боевиков ХАМАС в Газе в ответ на беспрецедентное нападение 7 октября 2023 года, в ходе которого погибло около 1200 человек и 251 израильтянин был взят в заложники.
С тех пор, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, на территории анклава погибло более 45 тысяч человек.
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