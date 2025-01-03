Третья сеянная пара Латвия/Сербия проиграла со счетом 5:7, 6:4, 6:10 хозяевам турнира Джейми Фурлис и Петре Хуле.

Семенистая/Стоянович начали матч с выигранного гейма на подаче соперниц, но уже во втором гейме австралийки сравняли счет.

В начале второго сета латвийско-сербский дуэт уступал 0:4, но сумел выиграть шесть геймов подряд, добившись баланса в матче.

На супер-тай-брейке хозяева поля повели 5:0, Семенистая/Стоянович все же смогли к ним приблизиться, доведя счет до 6:8, но австралийки выиграли два последних очка и завоевали титул.

За выход в финал Семенистая заработала 81 рейтинговое очко WTA в парном разряде.

В одиночном разряде Семенистая, занимающая 119-е место в рейтинге WTA и посеянная на турнире четвертой, уступила со счетом 2:6, 1:6 швейцарке

Симоне Вальтерт (174-е место по версии WTA), преодолевшей квалификацию.

Серия турниров WTA 125 в Канберре на кортах с твердым покрытием завершится в субботу.

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