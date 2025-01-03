Латвийская теннисистка Дарья Семенистая проиграла в финале парного разряда турнира WTA 125 в Канберре в дуэте с сербкой Ниной Стоянович.
Семенистая и Стоянович проиграли в финале турнира в Канберре
Третья сеянная пара Латвия/Сербия проиграла со счетом 5:7, 6:4, 6:10 хозяевам турнира Джейми Фурлис и Петре Хуле.
Семенистая/Стоянович начали матч с выигранного гейма на подаче соперниц, но уже во втором гейме австралийки сравняли счет.
В начале второго сета латвийско-сербский дуэт уступал 0:4, но сумел выиграть шесть геймов подряд, добившись баланса в матче.
На супер-тай-брейке хозяева поля повели 5:0, Семенистая/Стоянович все же смогли к ним приблизиться, доведя счет до 6:8, но австралийки выиграли два последних очка и завоевали титул.
За выход в финал Семенистая заработала 81 рейтинговое очко WTA в парном разряде.
В одиночном разряде Семенистая, занимающая 119-е место в рейтинге WTA и посеянная на турнире четвертой, уступила со счетом 2:6, 1:6 швейцарке
Симоне Вальтерт (174-е место по версии WTA), преодолевшей квалификацию.
Серия турниров WTA 125 в Канберре на кортах с твердым покрытием завершится в субботу.
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