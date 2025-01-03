Приближается снежная буря: Sadales tīkls дает советы, как подготовиться

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пятницу, 3 января, днем на территории страны усилится ветер, порывы которого достигнут 20-24 метров в секунду, а вечером и ночью в прибрежных районах - даже 25-29 метров в секунду.

Также ожидается сильный снегопад.

В таких погодных условиях могут ломаться деревья и ветви, повреждая линии электропередач и вызывая перебои в электроснабжении.

Поэтому Sadales tīkls объявило повышенную оперативную готовность для устранения возможных повреждений.

Готовясь к прогнозируемой снежной буре, Sadales tīkls призывает жителей заранее позаботиться о зарядке аккумуляторов мобильных телефонов, компьютеров и других используемых в быту устройств. Если в доме есть особо чувствительные приборы, рекомендуется рассмотреть возможность их подключения к устройствам бесперебойного питания (UPS).

Также рекомендуется заранее поставить автомобили в гаражи, не оставлять во дворе дома незакрепленные предметы, а с усилением ветра плотно закрыть окна и двери в доме.

Sadales tīkls постоянно следит за прогнозами метеорологов. Подготовлена специализированная техника, а оперативные сотрудники, включая подрядчиков Sadales tīkls, готовы немедленно приступить к устранению повреждений, работая в усиленном режиме даже ночью, если это потребуется.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Sadales tīkls работало с оборотом в 343,332 миллиона евро, что на 14% больше, чем годом ранее. Компания также получила прибыль в размере 16,906 миллиона евро по сравнению с убытками годом ранее.

Sadales tīkls - оператор электросетей в Латвии, входящий в принадлежащий государству концерн Latvenergo.

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