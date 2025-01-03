Проходящий в начале 2025 года чемпионат мира по хоккею среди юниоров запомнится на всю жизнь, признался вратарь сборной Латвии U-20 Линардс Фелдбергс.
Фото ⟩ Вратарь сборной U-20: "Этот турнир останется в моей памяти и в сердце на всю жизнь"
Cборная Латвии в четвертьфинале в четверг проиграла своим сверстникам из Швеции со счетом 2:3, завершив турнир на седьмом месте. А до этого латвийские хоккеисты сенсационно разгромили Канаду со счетом 3:2 в серии буллитов. В дальнейшем латвийская команда проиграла США со счетом 1:5, в дополнительное время нашим хоккеистам удалось победить Германию со счетом 4:3, а потом они уступили Финляндии со счетом 0:3.
В сборной Латвии лучшими игроками турнира были признаны вратарь Линардс Фелдбергс, нападающий Эрик Матейко и капитан команды Петерис Буланс, играющий на позиции защитника.
"Думаю, это была одна из лучших недель в моей жизни", - цитирует Фелдберга Международная федерация хоккея. "Этот турнир останется в моей памяти и в сердце на всю жизнь", - добавил 19-летний вратарь сборной Латвии.
Фелдбергс слышал, как болельщики на трибунах скандировали аббревиатуру MVP (most valuable player - самый ценный игрок). "О, да! Это было прекрасное чувство. Болельщики меня поддержали", - говорит спортсмен. А когда его попросили охарактеризовать этот турнир одним словом, он ответил "Верь".
Фелдбергс сделал в общей сложности 210 сэйвов в пяти играх, что является лучшим показателем на турнире с большим отрывом от других. В среднем он отразил 92,92% бросков и пропустил 3,13 гола.
"Огромное спасибо всем ребятам, особенно Фелдбергу - без нашего вратаря нас бы здесь не было", - отметил Матейко, забивший пять голов в пяти матчах.
Похвалил Фелдберга и нападающий сборной Швеции U-20 Антон Вальберг, который уже второй сезон выступает за команду "Рочестер Американс" Американской хоккейной лиги.
"Он, наверное, лучший вратарь турнира. Он был очень хорош. Мы смотрели, как он играет против Канады. Я думаю, что он был нереальным", - сказал Вальберг.
"Не знаю, была бы у латышей такая хорошая команда без него [Фелдберга]. Он внес большой вклад", - добавил шведский нападающий, на счету которого в этом турнире семь очков (4+3).
В полуфинале юниорского чемпионата мира до 20 лет Швеция сыграет с Финляндией, а во второй паре США сразятся с Чехией.
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