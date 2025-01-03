Фото Вратарь сборной U-20: "Этот турнир останется в моей памяти и в сердце на всю жизнь"

Cборная Латвии в четвертьфинале в четверг проиграла своим сверстникам из Швеции со счетом 2:3, завершив турнир на седьмом месте. А до этого латвийские хоккеисты сенсационно разгромили Канаду со счетом 3:2 в серии буллитов. В дальнейшем латвийская команда проиграла США со счетом 1:5, в дополнительное время нашим хоккеистам удалось победить Германию со счетом 4:3, а потом они уступили Финляндии со счетом 0:3.

В сборной Латвии лучшими игроками турнира были признаны вратарь Линардс Фелдбергс, нападающий Эрик Матейко и капитан команды Петерис Буланс, играющий на позиции защитника.

"Думаю, это была одна из лучших недель в моей жизни", - цитирует Фелдберга Международная федерация хоккея. "Этот турнир останется в моей памяти и в сердце на всю жизнь", - добавил 19-летний вратарь сборной Латвии.

Фелдбергс слышал, как болельщики на трибунах скандировали аббревиатуру MVP (most valuable player - самый ценный игрок). "О, да! Это было прекрасное чувство. Болельщики меня поддержали", - говорит спортсмен. А когда его попросили охарактеризовать этот турнир одним словом, он ответил "Верь".