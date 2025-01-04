Поставка первых трех истребителей ожидается до 20 января. При этом некоторые источники утверждают, что самолеты уже находятся на территории Украины и используются для тренировочных полетов. Эта информация пока официально не подтверждена.

Специально для Украины самолеты Mirage 2000-5F были модернизированы, чтобы нести крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, произведенные Францией и Великобританией. Эти ракеты уже поступили на вооружение Украины ранее и применяются для высокоточных ударов по стратегическим целям.

Как стало известно, украинские пилоты и технический персонал завершили шестимесячный курс обучения работе с самолетами Mirage 2000-5F в декабре 2024 года. Это позволит украинским ВВС быстро интегрировать новую технику в боевые операции.

Передача истребителей - результат обещания, данного президентом Франции Эммануэлем Макроном в июне 2024 года. По его словам, Париж готов активно поддерживать Украину в усилении ее оборонного потенциала. Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 декабря подтвердил, что поступление самолетов станет важным этапом в укреплении национальной безопасности.

Mirage 2000-5F, находящиеся на вооружении Франции, будут постепенно заменяться на более современные истребители Rafale к 2030 году. На данный момент у Франции есть около 40 самолетов Mirage 2000-5, часть которых уже передана другим странам в рамках экспортных контрактов.

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