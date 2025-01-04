В январе 2025 года Франция передаст Украине первые три истребителя Dassault Aviation Mirage 2000-5F, сообщают французские издания, включая Avions Legendaires. Всего, по данным источников, около десяти самолетов этой модели будут адаптированы под нужды украинских ВВС.
Поставка первых трех истребителей ожидается до 20 января. При этом некоторые источники утверждают, что самолеты уже находятся на территории Украины и используются для тренировочных полетов. Эта информация пока официально не подтверждена.
Специально для Украины самолеты Mirage 2000-5F были модернизированы, чтобы нести крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, произведенные Францией и Великобританией. Эти ракеты уже поступили на вооружение Украины ранее и применяются для высокоточных ударов по стратегическим целям.
Как стало известно, украинские пилоты и технический персонал завершили шестимесячный курс обучения работе с самолетами Mirage 2000-5F в декабре 2024 года. Это позволит украинским ВВС быстро интегрировать новую технику в боевые операции.
Передача истребителей - результат обещания, данного президентом Франции Эммануэлем Макроном в июне 2024 года. По его словам, Париж готов активно поддерживать Украину в усилении ее оборонного потенциала. Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 декабря подтвердил, что поступление самолетов станет важным этапом в укреплении национальной безопасности.
Mirage 2000-5F, находящиеся на вооружении Франции, будут постепенно заменяться на более современные истребители Rafale к 2030 году. На данный момент у Франции есть около 40 самолетов Mirage 2000-5, часть которых уже передана другим странам в рамках экспортных контрактов.
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