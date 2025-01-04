По словам очевидца, 3 января над портом было замечено около 20 дронов, которые вскоре улетели в сторону залива на высокой скорости. Когда полиция прибыла на место происшествия, ей удалось зафиксировать только четыре крупных дрона, зависших над причалом в Кёге.

На момент появления дронов никаких разрешений на полеты в данном районе выдано не было. Полиция пытается установить общее количество летательных аппаратов и их владельцев.

Кроме того, полиция изучает возможные связи этого инцидента с другими случаями наблюдения за дронами, учитывая опасения по поводу возможных гибридных атак со стороны России на страны Европы.

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