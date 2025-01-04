Полиция Дании расследует сообщение о появлении неопознанных дронов в порту города Кёге, расположенного в 45 километрах к юго-западу от Копенгагена. Инцидент привлек внимание международных СМИ.
По словам очевидца, 3 января над портом было замечено около 20 дронов, которые вскоре улетели в сторону залива на высокой скорости. Когда полиция прибыла на место происшествия, ей удалось зафиксировать только четыре крупных дрона, зависших над причалом в Кёге.
На момент появления дронов никаких разрешений на полеты в данном районе выдано не было. Полиция пытается установить общее количество летательных аппаратов и их владельцев.
Кроме того, полиция изучает возможные связи этого инцидента с другими случаями наблюдения за дронами, учитывая опасения по поводу возможных гибридных атак со стороны России на страны Европы.
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